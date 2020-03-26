Калуга, 26 марта, 2020, 10:09 — ИА Регнум. На заседании Городской думы Калуги 25 марта в рамках часа контроля была заслушана информация об итогах оперативно-служебной деятельности городского управления МВД России. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в 2019 году на территории города зарегистрировано 5405 преступлений, что на 0,5% меньше чем в 2018 году.

Пресс-служба Городской думы Калуги Более 5400 преступлений зарегистрировано в 2019 г. в Калуге

Отмечается значительный рост (на 35%) преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, за счёт увеличения числа дистанционных преступлений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Всего было выявлено 881 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Зарегистрировано 337 преступлений в сфере экономической безопасности. Снизилось количество убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, квартирных и карманных краж. В прошедшем году было раскрыто более 2400 преступлений, установлено 1700 лиц, их совершивших.

Среди 16 областных центров ЦФО по уровню раскрываемости преступлений Калуга входит в пятёрку лучших, а по нагрузке по раскрытым преступлениям на одного сотрудника находится на втором месте. Сотрудники калужской полиции обеспечили охрану общественного порядка и безопасность в ходе проведения 584 мероприятий с массовым пребыванием людей. Информация была принята к сведению.

«От имени депутатов Городской думы выражаю благодарность всем сотрудникам УМВД России по городу Калуге, городские власти и депутатский корпус осуществляют конструктивное взаимодействие с полицией, — отметил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. — Сотрудники УМВД принимают участие в заседаниях территориальных общин, ведут разъяснительную работу с населением, эту практику необходимо продолжить и в дальнейшем».