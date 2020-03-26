Ярославль, 26 марта, 2020, 13:58 — ИА Регнум. В повестке очередного заседания Ярославской областной думы, запланированного на 31 марта, пока нет намеченных к рассмотрению вопросов, связанных эпидемией коронавируса. Однако, как рассказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь ярославского обкома КПРФ Александр Воробьёв, об оперативной ситуации депутатам расскажет заместитель председателя регионального правительства Анатолий Гулин.

Коронавирус

Депутаты КПРФ подготовили список актуальных вопросов, касающихся действий правительства области и других служб в период эпидемии. Часть из этих вопросов, по предварительной информации, не получит ответов в силу «наличия компетенции Гулина исключительно в вопросах здравоохранения».

ИА REGNUM полагает, что в составе правительства Ярославской области достаточно компетентных чиновников, способных дать ответы на жизненно важные вопросы депутатов. Ответы на эти вопросы ждут не только представители КПРФ, но депутаты от других партий и, главное, большинство ярославцев.

Мы уверены, что политика открытости власти и своевременное информирование населения будет способствовать снижению уровня напряжённости в обществе, слаженности действий, пониманию ответственности каждого и, в итоге, скорейшему преодолению сложного периода эпидемии и кризиса.

ИА REGNUM публикует список вопросов депутатов от КПРФ полностью.

Вопросы для подготовки информации Правительства Ярославской области на заседание Ярославской областной Думы по ситуации с коронавирусом.

1. Какие указания (рекомендации) по этому вопросу получены Губернатором, Правительством Ярославской области до и после обращения Президента РФ (с указанием объемов и источников финансирования).

2. Какая ситуация на данный момент в Ярославской области: количество произведенных тест-обследований; количество выявленных заболевших; количество лиц, находящихся на контроле (на карантине).

3. Какие лечебные учреждения подготовлены к приему больных? Какова подготовка помещений, обеспеченность оборудованием, комплектами защитной одежды для работы в очагах особо опасной инфекции в соответствии со стандартами оснащения инфекционного отделения многопрофильной медицинской организации (инфекционной больницы)?

Прим.: В социальных сетях имеются жалобы на некомфортные боксы в инфекционном отделении Тутаевской ЦРБ.

4. Как на территории Ярославской области исполняется приказ Министерства здравоохранения по обеспеченности медицинских работников средствами индивидуальной защиты?

Прим.: В Тутаевской ЦРБ и других лечебных учреждениях якобы заставляютмедработников самим шить маски и закупать на свои деньги перчатки.

5. Какова оснащенность лечебных учреждений области аппаратами ИВЛ: имеется в наличии (с указанием конкретных лечебных учреждений); произведены закупки, планируется произвести закупки (с указанием сроков, количеств, объемов и источников финансирования)? Какова оснащенность оборудованием для диагностики заболевания.

6. Какой установлен порядок тест-обследований (у кого должны брать тесты, где производятся анализы и в какие сроки)? По какому количеству тестов анализ проводился в Новосибирске (или еще где)? Какой порядок и объемы финансирования тест-обследований?

7. Какой порядок взаимодействия различных федеральных структур по выявлению потенциальных инфицированных и дальнейших действий в отношении их на территории Ярославской области?

8. Кто входит в областной штаб по коронавирусу? Присутствует ли губернатор на заседаниях штаба?

9. Почему не организована разъяснительная работа с жителями области по проблемам коронавируса? Какова система оповещения граждан о ситуации с распространением коронавируса?

10. В Москве и Подмосковье ввели оплачиваемый режим самоизоляции для граждан. Что планируется сделать у нас в плане введения карантина и оплаты, тем, кто находится на самоизоляции? Порядок оплаты больничных листов на карантине?

11. Какие меры помощи планируются для тех, кто потеряет работу?

12. Какие меры планируются по защите малого бизнеса?

13. Имеются ли комплексы для дезинфекции улиц, помещений и транспорта.

14. Знают ли терапевты и другие врачи как действовать в случае обращения людей с подозрением на коронавирусную инфекцию.

15. Какие меры планируются для исключения нахождения в очередях в лечебных учреждениях людей старшего поколения, наиболее подверженных заболеваниям?

16. В настоящее время в торговых центрах нет защиты ни продавцов, ни покупателей в очередях. Какие меры намечается принять?

17. Планируется ли установка временных торговых точек (палаток) для обеспечения основными продуктами питания?

18. Обеспечение средствами защиты кондукторов в общественном транспорте.

19. Возможно, ли организовать еженедельную (ежедневную) влажную уборку подъездов жилых домов с применением антисептиков?

20. В условиях дистанционного обучения детей, какой механизм используется в сельской местности (у многих отсутствуют компьютеры, интернет)?

21. Как решать родителям проблему дистанционного обучения детей начальных классов при нахождении родителей на работе?

22. По лицам без определенного места жительства. Сегодня некоторые приходы, другие благотворительные организации для таких лиц организуют горячее питание. Как дальше в условиях карантина будет решаться проблема питания данной категории лиц (возможность выдачи сухих пайков)?