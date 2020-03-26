Барнаул, 26 марта, 2020, 13:44 — ИА Регнум. Реакция на действия легкомысленных алтайских чиновников, в разгар эпидемии коронавируса отправившихся на отдых в Таиланд, где уже выявили почти тысячу заразившихся, не заставила себя долго ждать. К примеру, сегодня, 26 марта, их безалаберным поведением на сессии Алтайского краевого законодательного собрания возмутилась депутат фракции ЛДПР Евгения Боровикова:

Цитата со страницы Евгении Боровиковой в соцсетях Одиночный пикет против заграничных отпусков чиновников. Барнаул, 26 марта 2020 года

«Пока мы принимаем определенные меры по защите нашего края от угрозы распространения вируса, наши депутаты, чиновники продолжают летать за границу, проявляя полную гражданскую безответственность перед своим народом».

Также сегодня помощник депутата фракции ЛДПР в Барнаульской городской думе Петр Кайдаш провел одиночное пикетирование на нулевом километре и около здания министерства социальной защиты Алтайского края. На плакатах либерал-демократа можно было прочесть: «Отпуск за границей в разгар пандемии — это преступление!». Таким образом алтайское отделение ЛДПР выразило возмущение действиями чиновников, втягивающих людей в опасную ситуацию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 марта выяснилось, что в разгар эпидемии коронавируса на отдых в Таиланд уехала руководитель минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина, а сегодня выяснилось, что такой же поступок совершил и руководитель инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Олег Веремеинко. Теперь вместо работы ему придётся уйти на самоизоляцию.

Читайте также: Ещё один алтайский чиновник рискнул отдохнуть в Таиланде

Читайте также: В разгар эпидемии алтайский руководитель минсоцзащиты отправилась в Таиланд