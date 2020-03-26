В Барнауле провели пикет против заграничных отпусков чиновников
Барнаул, 26 марта, 2020, 13:44 — ИА Регнум. Реакция на действия легкомысленных алтайских чиновников, в разгар эпидемии коронавируса отправившихся на отдых в Таиланд, где уже выявили почти тысячу заразившихся, не заставила себя долго ждать. К примеру, сегодня, 26 марта, их безалаберным поведением на сессии Алтайского краевого законодательного собрания возмутилась депутат фракции ЛДПР Евгения Боровикова:
Также сегодня помощник депутата фракции ЛДПР в Барнаульской городской думе Петр Кайдаш провел одиночное пикетирование на нулевом километре и около здания министерства социальной защиты Алтайского края. На плакатах либерал-демократа можно было прочесть: «Отпуск за границей в разгар пандемии — это преступление!». Таким образом алтайское отделение ЛДПР выразило возмущение действиями чиновников, втягивающих людей в опасную ситуацию.
Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 марта выяснилось, что в разгар эпидемии коронавируса на отдых в Таиланд уехала руководитель минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина, а сегодня выяснилось, что такой же поступок совершил и руководитель инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Олег Веремеинко. Теперь вместо работы ему придётся уйти на самоизоляцию.
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