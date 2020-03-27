Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Москва, 27 марта, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 27 марта: в 1944 году Красная армия завязала бои на территории Румынии.

В 1945 году в Новосибирске «Медалью материнства» первой степени награждена мать трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. В задушевных беседах Ксения Степановна рассказывает о своей гордости — о своих детях, о четверых своих сыновьях — воинах Красной армии, а особенно об Александре — первом трижды Герое Советского Союза.