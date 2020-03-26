Чиновника костромской администрации подозревают в хищении бюджетных денег
Кострома, 26 марта, 2020, 13:05 — ИА Регнум. В отношении руководителя Управления городского пассажирского транспорта администрации города Костромы Сергея Пушкина возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает УМВД России по Костромской области.
Фото администрации города Кострома
Сергей Пушкин
Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий в 2016 году. По информации ГТРК «Кострома», Пушкин несколько раз вмешался в деятельность частного коммерческого предприятия. В результате его действий из городского бюджета были необоснованно перечислены денежные средства в размере 11,3 миллиона рублей.
«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигуранта», — говорится в официальном сообщении пресс-службы регионального УМВД.
Известно, что по решению суда чиновник помещен под домашний арест.