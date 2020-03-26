Минск, 26 марта, 2020, 12:46 — ИА Регнум. Известный белорусский журналист, редактор издания «Ежедневник» и автор громких расследований о коррупции в высшем руководстве постсоветской республики Сергей Сацук был задержан 25 марта сотрудниками департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии. По неофициальной информации, журналист содержится под стражей в следственном изоляторе.

Richard Bistrong Камера СИЗО

О задержании проинформировала «Белорусская ассоциация журналистов». По словам жены известного журналиста, она с мужем прибыла в строительный магазин под Минском, где Сергея Сацука уже ждали неизвестные, которые увели его с собой без объяснения причин.

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Осуществлявшие задержание предъявили удостоверения ДФР КГК. По словам жены журналиста, в последнее время Сацук не занимался громкими темами.

Накануне ареста, 23 марта на сайте «Ежедневник» Сацук опубликовал материал «Кто сеет панику вокруг коронавируса, президент или сайты и каналы?». В публикации журналист усомнился в обоснованности официальных данных властей Белоруссии по распространению коронавируса.

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Годом ранее Сергей Сацук опубликовал материалы о коррупции в системе здравоохранения Белоруссии. В августе 2019 года он сообщал о поступивших угрозах из-за своей журналистской деятельности.

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