Калуга, 25 марта, 2020, 17:24 — ИА Регнум. 25 марта состоялось заседание Городской думы Калуги. Все участники, сообщает пресс-служба думы, перед входом в зал заседаний прошли проверку медиков с помощью тепловизора. Количество присутствующих было ограничено в связи с эпидемиологической обстановкой. Именно с вопроса о том, как развивается ситуация с коронавирусом в Калуге и области, депутаты и начали заседание.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге обсудили ситуацию с распространением коронавируса

По словам заместителя министра здравоохранения Калужской области Натальи Огородниковой, по состоянию на 25 марта в Калуге и области — два подтверждённых случая заражения коронавирусом, ещё один случай предварительно подтверждён, материалы направлены в новосибирский научный центр «Вектор». Под медицинским наблюдением в областной инфекционной больнице находятся 38 человек, в том числе четверо детей, в самоизоляции остаются 393 человека. В Калужском областном специализированном центре инфекционных заболеваний и СПИД для размещения инфекционных больных подготовлено 165 койко-мест, дополнительно может быть развёрнуто ещё 170 койко-мест. Ежесуточно на территории области несут дежурство 75 бригад скорой медицинской помощи, в регионе к борьбе с заболеванием готовы подключиться 168 анестезиологов, 9 пульмонологов, 23 инфекциониста и 238 педиатров. Рассматривается возможность перепрофилирования стационара городской больницы №2 «Сосновая роща» для приёма больных с коронавирусом и тяжёлой пневмонией.

Как сообщила Наталья Огородникова, актуальной остаётся проблема обеспечения медицинских работников средствами индивидуальной защиты и инструментами для забора проб. Депутат Александр Окунев поинтересовался, будут ли закупаться тест-системы для проведения анализов. По словам Натальи Огородниковой, тест-системы имеются в наличии, исследования образцов проводятся в Центре гигиены и эпидемиологии Калужской области. Условно положительные образцы отправляются для подтверждения в новосибирский научный центр «Вектор». На этой неделе в Москве будут определены лаборатории, имеющие допуск к работе с опасными инфекциями, после чего условно положительные образцы будут отправляться в Москву.

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Калужской области Ирина Крюкова сообщила депутатам, что в феврале в области был создан штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

В международном аэропорту «Калуга» осуществляется проверка температуры всех прибывающих с помощью тепловизора. Калужское управление Роспотребнадзора изучает списки всех пассажиров, прилетевших в московские аэропорты, с жителями Калужской области проводится разъяснительная работа по режиму самоизоляции, устанавливается медицинское наблюдение.

«В соблюдении режима самоизоляции мы надеемся только на сознательность граждан или соблюдение режима контролируется каким-либо образом?», — поднял вопрос депутат Андрей Линков.

По словам Ирины Крюковой, работу с гражданами, находящими на самоизоляции, ведут медицинские работники, которые оценивают состояние здоровья и берут анализы. В ряде регионов соблюдение режима самоизоляции контролируется с помощью сотрудников полиции и социальных работников. Рассматривается возможность внедрения подобной практики и в Калужской области.

Руководитель проектов компании «Ростелеком» Пётр Кармак на заседании Городской думы продемонстрировал одну из разработок компании — бесконтактную высокоточную систему измерения температуры тела человека на основе тепловизора. Одним из недостатков применяющихся в настоящее время систем является необходимость близкого контакта с проверяемым. Разработанная в «Ростелеком» система позволяет осуществлять проверку температуры группы людей с расстояния 5 метров. Стоимость комплекса составляет порядка двух миллионов рублей.

«В Калужской области есть только один тепловизионный комплекс измерения температуры тела — в международном аэропорту «Калуга», — отметил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. — В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки необходимо широкое внедрение таких систем на предприятиях и местах массового скопления людей, было бы целесообразно осуществлять централизованные закупки таких систем с помощью федерального бюджета».

Также в ходе заседания было принято решение о занесении имен граждан на доску почёта «Дела и люди». В целях поощрения за плодотворную профессиональную и творческую деятельность на доску почёта будут занесены имена двадцати калужан: представителей промышленности, торговли, сельского хозяйства, строительства, образования, культуры, спорта и здравоохранения.

Депутаты утвердили дату проведения Дня городского праздника выпускников в 2020 году. Праздник пройдёт 20 июня, Городской управе поручено организовать торжественное движение выпускников 11-х классов по маршруту: Площадь Победы, ул. Кирова, ул. Ленина, площадь Старый Торг, а также подготовить торжественные мероприятия.

Внесены изменения в решение об установлении норматива отчислений части прибыли в бюджет города муниципальными унитарными предприятиями. На основе анализа деятельности муниципальных предприятий и прогнозных показателей развития муниципального сектора экономики, был увеличен норматив отчислений части прибыли для МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети» с 10% до 20%.

Депутаты утвердили базовую арендную ставку и базовую ставку для расчёта платы за размещение объектов нестационарной торговой сети. Ставки было решено сохранить без изменений на уровне 2019 года — в размере 354 рубля 41 копейка за квадратный метр без учёта НДС.

«В связи с эпидемией коронавируса и сложной экономической обстановкой многие представители малого и среднего бизнеса оказались в тяжёлом положении, — отметил депутат Александр Окунев. — Рассматривается ли Городской управой возможность предоставления им льгот по арендной плате?»

По словам временно исполняющего полномочия городского головы Дмитрия Денисова, такой механизм поддержки предпринимательства рассматривается в настоящее время на федеральном уровне. После принятия соответствующего решения правительством РФ, меры поддержки будут приняты и в Калуге.

Были утверждены председатели, заместители председателей и ответственные секретари административных комиссий. Также были внесены изменения в постановление «О системе поощрений в муниципальном образовании «Город Калуга». Поправки предусматривают учреждение нагрудного знака Городской управы «650 лет городу Калуге». Знак учреждается в рамках подготовки к юбилею города и будет вручаться гражданам за деятельность, способствующую политическому, экономическому и социально-культурному процветанию и развитию города Калуги.

Депутаты приняли решение обратиться к временно исполняющему обязанности губернатора Калужской области с ходатайством о присвоении почётного звания «Трудовая слава Калужской области» акционерному обществу «Восход» — Калужский радиоламповый завод».

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге обсудили ситуацию с распространением коронавируса

Также парламентарии согласовали установку информационной памятной доски русскому архитектору XVIII века Петру Романовичу Никитину на фасаде д ома № 3 по улице Никитина. Школе № 45 было присвоено имя маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. На фасаде здания «Калужской городской клинической больницы № 4 им. А.С. Хлюстина» будет установлена мемориальная доска в целях увековечения памяти бывшего главного врача больницы Нины Анатольевны Комзиковой.

Были внесены поправки в схему размещения нестационарных торговых объектов и прогнозный план приватизации муниципального имущества.

В план приватизации дополнительно включаются три объекта: нежилое здание и два нежилых помещения. С учётом корректировки программа приватизации будет включать 32 объекта недвижимости, планируемые поступления в бюджет составят 10 миллионов рублей. Депутаты согласовали сделки муниципальным унитарным предприятиям. В рамках часа контроля была заслушана информация об итогах оперативно-служебной деятельности УМВД России по городу Калуге.

В 2019 году на территории города зарегистрировано 5405 преступлений, что на 0,5% меньше чем в 2018 году. Отмечается значительный рост (на 35%) преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, за счёт увеличения числа дистанционных преступлений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Всего было выявлено 881 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Зарегистрировано 337 преступлений в сфере экономической безопасности. Снизилось количество убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, квартирных и карманных краж. В прошедшем году было раскрыто более 2400 преступлений, установлено 1 700 лиц, их совершивших.

Среди 16 областных центров ЦФО по уровню раскрываемости преступлений Калуга входит в пятёрку лучших, а по нагрузке по раскрытым преступлениям на одного сотрудника находится на втором месте. Сотрудники калужской полиции обеспечили охрану общественного порядка и безопасность в ходе проведения 584 мероприятий с массовым пребыванием людей. Информация была принята к сведению.

«От имени депутатов Городской думы выражаю благодарность всем сотрудникам УМВД России по городу Калуге, городские власти и депутатский корпус осуществляют конструктивное взаимодействие с полицией, — отметил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. — Сотрудники УМВД принимают участие в заседаниях территориальных общин, ведут разъяснительную работу с населением, эту практику необходимо продолжить и в дальнейшем».