Санкт-Петербург, 26 марта, 2020, 12:47 — ИА Регнум. Следователи Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту повреждения объекта культурного наследия (ОКН) федерального значения «Водоподводящая система «Петергофа». Об этом сообщает в четверг, 26 марта пресс-служба ГСУ СК по Ленинградской области.

Фото: пресс-служба ГСУ СК по Ленобласти «Водоподводящая система «Петергофа»

Сосновоборским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в Список всемирного наследия».

Как установили следователи, вблизи деревни Большое Забородье Ломоносовского района Ленинградской области, на участке, где проходит водоподводящая система «Петергофа», с октября по декабрь 2019 года неизвестные построили дамбу и установили дренажные трубы. Незаконные земельные работы привели к повреждению охраняемого объекта.

«Водоподводящая система «Петергофа» является частью компонента «Дворцово-парковые ансамбли города Петергофа и исторический центр города», входящего в состав объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников», — уточняют в ведомстве.

В рамках расследования уголовного дела, в управлении Министерства культуры РФ по СЗФО, комитете государственного экологического надзора Ленобласти, администрации муниципального образования «Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» была изъята правоустанавливающая документация. Кроме того, был допрошен ряд свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.