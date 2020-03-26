Мэрия Ярославля незаконно продлила контракт на строительство кладбища
Ярославль, 26 марта, 2020, 11:49 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославля возбудила дело об административном правонарушении в связи со строительством нового участка Осташинского кладбища. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, подрядчик ООО «Оникс» (ранее — ООО «Кустари») не выполнило работы по муниципальному контракту. При этом в конце 2019 года контракт был продлен до января 2020-го, после чего заказчику «Агентству по строительству» города Ярославля пришлось расторгнуть договор.
Иначе говоря, контракт нужно было разрывать раньше и проводить новые торги, чтобы найти более добросовестного подрядчика. Теперь же пуск нового участка кладбища, которое должны были сдать еще в октябре 2019 года, отложен на неопределенное время.