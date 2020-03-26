Ярославль, 26 марта, 2020, 11:49 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославля возбудила дело об административном правонарушении в связи со строительством нового участка Осташинского кладбища. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Осташинское кладбище

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подрядчик ООО «Оникс» (ранее — ООО «Кустари») не выполнило работы по муниципальному контракту. При этом в конце 2019 года контракт был продлен до января 2020-го, после чего заказчику «Агентству по строительству» города Ярославля пришлось расторгнуть договор.

«Агентством были необоснованно изменены условия заключенного муниципального контракта в части продления срока действия контракта и срока выполнения работ. По результатам проверки прокуратурой города Ярославля возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка изменения контракта), в отношении директора Агентства. По постановлению прокурора Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области директор МКУ привлечен к административной ответственности в виде штрафа», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Иначе говоря, контракт нужно было разрывать раньше и проводить новые торги, чтобы найти более добросовестного подрядчика. Теперь же пуск нового участка кладбища, которое должны были сдать еще в октябре 2019 года, отложен на неопределенное время.