Ярославль, 26 марта, 2020, 11:31 — ИА Регнум. Пригородный поезд «Иваново — Ярославль» укоротит свой путь, исключив из него Ярославскую область. Об этом сообщает официальный сайт «Северной пригородной пассажирской компании».

Вокзал «Ярославль Главный»

Поезда будут ходить только до Нерехты Костромской области. Причиной стал отказ от софинансирования перевозок со стороны Ярославской области.

«В связи с исключением из транспортного заказа Ярославской области, с 1 апреля 2020 года ограничивается маршрут следования пригородных поездов (отменяется на участке Ярославль Главный — Нерехта): №6275 Иваново — Нерехта вместо Иваново — Ярославль-Главный, ежедневно, с отправлением от станции Иваново в 7:39; №6280 Нерехта — Иваново (вместо Ярославль Главный — Иваново), ежедневно с отправлением от станции Нерехта в 18:41», — говорится в сообщении на сайте «Северной пригородной пассажирской компании».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобный вопрос в феврале возник по другой межрегиональной электричке — «Ярославль — Александров». Правительство Ярославской области также хотело отказаться от него из-за маленького пассажиропотока и больших затрат на субсидирование перевозок. Но затем губернатор Дмитрий Миронов принял решение сохранить электричку.