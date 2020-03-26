Санкт-Петербург, 26 марта, 2020, 12:45 — ИА Регнум. За последние сутки в России зарегистрировано 182 подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции COVID-19 — в 18 регионах, в том числе и в Петербурге. За прошедшие сутки в городе на Неве обнаружено пять новых случаев заражения. Об этом в четверг, 26 марта, сообщает Роспотребнадзор РФ.

Елена Молчанова ИА REGNUM Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина.

По данным ведомства, все зараженные люди посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Сейчас они госпитализированы в инфекционные больницы и изолированы от окружающих в боксах.

«Результаты подтверждены в установленном порядке», — уточняет ведомство.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах. За прошедшие сутки в Петербурге выписаны по выздоровлению три человека.