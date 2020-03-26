Майкоп, 26 марта, 2020, 11:22 — ИА Регнум. Президент России огласил четкий план по сбережению народа страны в период разрастания эпидемии, об этом заявил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, комментируя обращение президента к гражданам России 25 марта, сообщили в пресс-службе главы РА.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России в связи с пандемией нового коронавируса. В частности, глава государства поблагодарил медиков за самоотверженный труд. Также он сообщил об общероссийской выходной неделе с 28 марта по 5 апреля и о готовящихся мерах по поддержке экономики в целом и предприятий малого и среднего бизнеса в частности. Президент призвал жителей максимально выполнять все рекомендации врачей и органов власти.

«От этого сейчас очень многое зависит. Особенно это касается наиболее уязвимых групп населения: людей старшего поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. И для них, и для всех граждан сейчас стоит задача максимально снизить риски», — сказал Владимир Путин.

«Сегодня мы имеем четкие указания и рекомендации по предотвращению распространения коронавируса. В части системы здравоохранения есть конкретные указания по лицам старше 65 лет. Мы должны оградить их от опасности. На местах важно объяснять суть карантинных мер и мер ответственности за их несоблюдение», — прокомментировал обращение президента глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

«Особое внимание к объявленной выходной неделе. Работодатели обязаны выполнить все вводимые федеральным центром положения в отношении тех, на кого они распространяются. С другой стороны, комплекс мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса и простых граждан, отягощённых кредитами, а также режим налоговых каникул должен быть неукоснительно исполнен», — добавил глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов также напомнил о необходимости консолидации усилий власти и общества.

«В ближайшее время мы получим разъяснения федерального центра по механизму реализации всех указаний президента страны и должны оперативно и слаженно их отработать», — добавил Кумпилов.