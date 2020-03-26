Жители Ярославской области опасаются нашествия москвичей из-за карантина
Ярославль, 26 марта, 2020, 11:11 — ИА Регнум. Жители Ярославской области обеспокоены ростом числа жителей Москвы и Московской области, которые уезжают из столичного региона на время карантинных мер. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ярославская область граничит с Московской, у многих жителей столицы есть дачи, которых особенно много в южных районах области — Переславском, Ростовском, Борисоглебском, а также на берегах Рыбинского и Угличского водохранилищ в Угличском, Мышкинском и Брейтовском районах.
Ярославцы опасаются, что приехавшие москвичи могут быть переносчиками коронавирусной инфекции. Неизвестно, справятся ли районные больницы с повышенной нагрузкой ввиду роста числа дачников. Между тем большинство жителей сельских районов области в основном легкомысленно относятся к угрозе эпидемии.