Кострома, 26 марта, 2020, 10:58 — ИА Регнум. В Костромской области из-за коронавируса приостановлена работа ночных клубов, кинотеатров, фитнес-центров, детских игровых комнат и развлекательных центров. Распоряжение о введении дополнительных ограничений на объектах с массовым пребыванием людей 25 марта подписал губернатор Костромской области Сергей Ситников.

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Ограничения касаются всех развлекательных и досуговых заведений. Кроме того, по решению властей в области вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.

«В соответствии с обращением Президента России Владимира Путина губернатором Сергеем Ситниковым даны все соответствующие распоряжения. На сегодня одним из самых главных моментов является самоизоляция граждан. К родителям большая просьба наблюдать за своими детьми, чтобы не было большого сбора детей в торговых центрах. Будем закрывать кинотеатры, фитнес-клубы и ночные клубы, кальянные. Торговые центры пока продолжат работать, людям необходимо закупать продукты. Но будут подключены все службы контроля санэпидрежима и безопасности граждан», — пояснила заместитель губернатора Костромской области Ольга Ерёмина.

Контролировать исполнение правил будут специалисты регионального департамента экономического развития, полиция, органы местного самоуправления. По данным на 25 марта, на COVID-19 в регионе проверено 296 человек. Результаты анализов 294 граждан не вызвали опасений, а пробы еще двух человек направлены в федеральный противочумный центр Роспотребнадзора. Под врачебным наблюдением находятся 306 человек, 8 из них изолированы в медицинских учреждениях.