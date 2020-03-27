Калуга, 27 марта, 2020, 11:32 — ИА Регнум. В Калуге женщину 1992 года рождения, больную туберкулёзом, уклоняющуюся от лечения, принудительно доставили в стационар филиала областной клинической туберкулезной больницы в Жуковском районе. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении ФССП России по Калужской области.

Фото Управлении ФССП России по Калужской области В Калуге приставы принудительно доставили в больницу больную туберкулёзом

В добровольном порядке женщина, проживающая в общежитии и имеющая помимо туберкулёза ряд серьёзных заболеваний — ВИЧ, гепатит и другие, отказывалась исполнять судебное решение и ложиться на лечение в больницу. Для исполнения решения суда и обеспечения безопасности соседей больной приставы выехали по адресу гражданки. Представителям ведомства пришлось провести беседу с женщиной, после которой она согласилась на госпитализацию.

В сопровождении судебных приставов и медиков гражданка была доставлена в медицинское учреждение.