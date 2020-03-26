Гаврилов-Ям, Ярославская область, 26 марта, 2020, 10:29 — ИА Регнум. 25 марта в Ярославской области сгорел жилой дом в деревне Поповка Гаврилов-Ямского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.

Дмитрий Соколов Пожар в Ярославской области

Как сообщили местные жители, к пожару привел поджёг сухой травы. Как написал в социальных сетях житель деревни, депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Соколов, траву регулярно поджигает один из жителей деревни.

Дмитрий Соколов Горящая трава

«У него есть козы, для которых он ежегодно поджигал траву вокруг деревни, чтобы трава лучше росла, а клещи в муках умирали в огне. В минувшем году на эту тему с ним был серьезный разговор, и, видимо, в этом он решил поступить иначе… Зная, что у нас висят камеры, он пошёл «вывозить мусор». Там и совершил поджог, только уже сзади деревни, считая, что в этот раз «прокатит». А ветер был в нашу сторону», — написал на своей странице в Facebook Дмитрий Соколов.

Дмитрий Соколов Сгоревший дом

В результате пожара никто не пострадал. Огонь уничтожил дом с хозяйственными постройками площадью около 140 квадратных метров.