Ярославль, 26 марта, 2020, 09:46 — ИА Регнум. В Ярославской области туристическая отрасль и ресторанный бизнес испытывают беспрецедентный кризис. Об этом говорится в обращении общественного совета при департаменте туризма Ярославской области к губернатору Дмитрию Миронову, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Туристический автобус в Ярославле

«Ситуация на рынке услуг туризма и гостеприимства в связи с эпидемией COVID-19 достигла беспрецедентного кризиса. В Ярославле в первые три декады текущего месяца загрузка номерного фонда гостиниц в сетевом сегменте снизилась до менее чем 10%, а оборот предприятий питания снизился более чем в 3 раза. Гостиницы и рестораны Ярославской области вынуждены переходить в режим экономии и полной консервации объектов в связи с невозможностью вести полноценную хозяйственную деятельность. В связи с этим происходит существенное сокращение рабочего времени и соответственно оплаты труда обслуживающего персонала, приостановка выполнения обязательств по договорам», — говорится в обращении.

Ярославская область, на территории которой расположено четыре города «Золотого кольца», имеет развитую инфраструктуру туризма. В ней заняты тысячи человек. Сейчас почти все они находятся под угрозой потери работы и доходов.

Общественный совет просит губернатора Ярославской области официально признать сложившуюся ситуацию на территории региона форс-мажором. Обращение поддержали ярославские отделения Гостиничной ассоциации и Федерации рестораторов и отельеров.

Представители бизнеса предлагают ряд мер, направленных на поддержку отрасли. В частности, в сферах туризма, досуга, общественного питания авторы обращения просят снизить налоговые ставки. Речь идет о снижении ставки по упрощенной схеме налогообложения с 6% от доходов до 1% с 1 марта по 31 декабря, с 15% по системе «доходы минус расходы» до 1%.

Общественный совет предлагает также снизить размер единого налога на вмененный доход, отменить взимание платы за размещение летних кафе в этом году. Предприниматели просят установить трехмесячный мораторий на арендную плату государственного и муниципального имущества в этих видах бизнеса, временно отменить налог на имущество организаций и земельный налог.

В обращении также говорится о мораторий на все проверки кроме случаев прямой угрозы жизни и здоровья граждан, освобождении предприятий общественного питания и гостиниц от уплаты всех налогов, включая НДФЛ и страховые взносы до 120 дней с даты отмены всех ограничений по коронавирусу. Обращение было принято еще до 25 марта, когда федеральные меры поддержки назвал Владимир Путин.

Ранее губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил о том, что правительство региона готовит пакет мер поддержки для бизнеса, однако их состав пока не объявлен.