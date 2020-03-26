Ярославский туристический бизнес заявил о беспрецедентном кризисе
Ярославль, 26 марта, 2020, 09:46 — ИА Регнум. В Ярославской области туристическая отрасль и ресторанный бизнес испытывают беспрецедентный кризис. Об этом говорится в обращении общественного совета при департаменте туризма Ярославской области к губернатору Дмитрию Миронову, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ярославская область, на территории которой расположено четыре города «Золотого кольца», имеет развитую инфраструктуру туризма. В ней заняты тысячи человек. Сейчас почти все они находятся под угрозой потери работы и доходов.
Общественный совет просит губернатора Ярославской области официально признать сложившуюся ситуацию на территории региона форс-мажором. Обращение поддержали ярославские отделения Гостиничной ассоциации и Федерации рестораторов и отельеров.
Представители бизнеса предлагают ряд мер, направленных на поддержку отрасли. В частности, в сферах туризма, досуга, общественного питания авторы обращения просят снизить налоговые ставки. Речь идет о снижении ставки по упрощенной схеме налогообложения с 6% от доходов до 1% с 1 марта по 31 декабря, с 15% по системе «доходы минус расходы» до 1%.
Общественный совет предлагает также снизить размер единого налога на вмененный доход, отменить взимание платы за размещение летних кафе в этом году. Предприниматели просят установить трехмесячный мораторий на арендную плату государственного и муниципального имущества в этих видах бизнеса, временно отменить налог на имущество организаций и земельный налог.
В обращении также говорится о мораторий на все проверки кроме случаев прямой угрозы жизни и здоровья граждан, освобождении предприятий общественного питания и гостиниц от уплаты всех налогов, включая НДФЛ и страховые взносы до 120 дней с даты отмены всех ограничений по коронавирусу. Обращение было принято еще до 25 марта, когда федеральные меры поддержки назвал Владимир Путин.
Ранее губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил о том, что правительство региона готовит пакет мер поддержки для бизнеса, однако их состав пока не объявлен.