Чита, 26 марта, 2020, 08:11 — ИА Регнум. Суд удовлетворил исковое заявление властей Читы о лишении родительских прав матери четверых детей-«маугли», которые в январе 2020 года были найдены в заброшенном здании греющимися у костра. После всех разбирательств они переданы на попечение органов опеки и попечительства, но приговор в законную силу не вступил.

Цитата из видео Бездомный отец четверых детей из Забайкалья

Как сообщает старший помощник прокурора Ингодинского района Читы Наталья Ленченко, несмотря на оказанную социальными службами помощь, в ходе рассмотрения дела женщина не проявила заинтересованности в изменении своего отношения к детям, не приняла мер к созданию для них надлежащих условий воспитания, развития и образования.

«На заключительное заседание суда она не явилась, продемонстрировав тем самым равнодушие к дальнейшей судьбе своих детей», — отметили в прокуратуре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, зимой 2020 года в поисках своей сбежавшей собаки житель Читы наткнулся на заброшенное здание, откуда доносились звуки, издаваемые животными. Каково же было его удивление, когда на втором этаже он обнаружил четверых детей и мужчину. В окружении собак эта компания грелась у костра, разведённого прямо в помещении.

Как оказалось, в таких условиях семья живёт уже несколько месяцев. После того как СМИ рассказали, что волонтёры предоставили бедствующим временный кров, одежду и накормили, историей заинтересовались правоохранители. Выяснилось, что у отца детей есть серьёзные проблемы с законом. Ранее Елена Васильева (так зовут мать детей) уже была лишена родительских прав в отношении двух других детей.

Читайте также: Мать забайкальских детей-«маугли» лишена родительских прав

Читайте также: В Чите нашли семью-«маугли»