Барнаул, 26 марта, 2020, 07:06 — ИА Регнум. Ситуацию, когда сотрудники детского дома в Алтайском крае, о котором писало ИА REGNUM, говорят о серьёзных нарушениях и приводят доказательства, а надзорные органы их не видят, председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко считает удручающей. По её совам, такое положение дел, к сожалению, присуще многим детским домам в России. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM она также отметила:

Сотрудник детского дома на Алтае Повреждения, который получил воспитанник детского дома — мальчик-инвалид

«Судя по информации сотрудников данного детского дома, там сложилась действительно удручающая ситуация. Если местные органы власти в ходе проверок не находят достаточных для возбуждения уголовных дел подтверждений, то здесь есть два варианта. Либо плохо искали, либо не заметили специально. Тем людям, кто реально хочет помочь этим детям, я хочу посоветовать обратиться к властям на федеральном уровне — к уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ, в Генеральную прокуратуру. Причем желательно, чтобы жалоба была коллективной, либо составлены несколько жалоб по одному и тому же факту. Важно, чтобы обращение было обосновано, подкреплено доказательствами, которые, в свою очередь, подтвердят цикличность нарушений.

Но в целом, я думаю, что подобная ситуация присуща многим детским домам в нашей стране. Не хватает квалифицированных профессионалов, подход многих сотрудников к работе чисто формальный. И это только верхушка айсберга. В 2014 году в стране запустили масштабную реформу сиротских учреждений, когда вместо детских домов «казарменного» типа содержания создаются центры, условия в которых приближены к обычной семейной жизни.

Когда в комнате проживают 4−5 детей, обучение в школе проходит за пределами детского дома, детей постоянно навещают знакомые, родственники. Но работа идет не быстрыми темпами. Стоит сказать, что наибольших успехов добиваются те учреждения, в которых руководитель совместно с руководством региона действительно заинтересованы в глобальных переменах. Но, как показывает практика алтайского детского дома, такие руководители встречаются не везде».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в редакцию обратилась тётя двух воспитанников одного из детских домов, расположенных в Алтайском крае. Она пояснила, что дети жалуются на невозможность нормально спать и делать уроки из-за постоянных вечерних сборищ старших ребят в спальне. Причём один из мальчиков ещё и оставался ночевать на кровати своей подруги.

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Информацию том, что воспитанники устраивают пьянки, матерятся и ни во что не ставят воспитателей с попустительства исполняющей обязанности заведующей детдомом, сообщили и сами работники этого социального учреждения. Они также пояснили, что из-за нездоровой обстановки в коллективе не хватает многих ключевых работников, а, к примеру, техничка одновременно и полы моет, и является воспитателем.

Сотрудник детского дома на Алтае Гнилые бананы в детском доме на Алтае

Не стала молчать и медик: она пояснила, что для приготовления пищи поварам дают, мягко говоря, не совсем свежие продукты и что тонны таких овощей и фруктов списываются. Также она задокументировала факт того, как ночная няня нанесла травму не захотевшему спать ребёнку — инвалиду, протащив его по ковру. Несмотря на эти и другие факты, надзорные органы оснований для возбуждения уголовного дела не нашли.

Сотрудник детского дома на Алтае Повреждения, который получил воспитанник детского дома — мальчик-инвалид

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