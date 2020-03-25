Москва, 25 марта, 2020, 20:50 — ИА Регнум. Редакция ИА REGNUM в порядке статей 38 — 40 Закона РФ «О средствах массовой информации» направила 18 марта 2020 г. директору Департамента информации и печати МИД РФ М. В. Захаровой следующий запрос:

S Solomonov Флаги России и Японии

«В последнее время в связи с обсуждением поправок в Конституцию РФ, в частности, поправки о запрещении отчуждения российской территории в пользу других государств, в японских СМИ отмечаются различного рода спекуляции по поводу якобы существующей возможности осуществить отчуждение части Курильских островов, используя предложенные МИД РФ оговорки о делимитации, демаркации и редемаркации границ с сопредельными государствами.

«Есть два способа урегулировать эту проблему так, чтобы передача Хабомаи и Шикотана не противоречила российской Конституции.

Первый способ: подтвердить, что в Ялтинском соглашении от февраля 1945 года была зафиксирована передача японских островов СССР, а в соответствии с Сан-Францисским мирным договором, Курилы, от которых отказалась Япония, не включают Хабомаи и Шикотан. Передача Россией Японии Хабомаи и Шикотана — это не отчуждение территорий, а результат демаркации границ, поэтому это не будет противоречить Конституции России.

Второй способ: поскольку Советско-японская декларация — это международное соглашение, подписанное задолго до утверждения российской Конституции, на нее не должны распространяться положения Основного закона России.

Оба этих способа позволяют вернуть Японии два острова: Шикотан и Хабомаи. Между тем, если учитывать реакцию общественного мнения в России, то первый вариант передачи Японии двух островов на основе демаркации границ представляется более реальным: встречный ветер, с которым придется столкнуться президенту Путину, будет не таким сильным».

При этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ не скрывает, что главной целью посещения Москвы во время торжеств, посвященных 75-летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, является продолжение его официальных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по проблеме мирного договора, включающего, по японским настояниям, разрешение якобы существующей между двумя странами «территориальной проблемы».

Просим дать разъяснения, допускается ли в МИД РФ возможность отчуждения части Курильских островов через процедуру делимитации или демаркации или японские публикации имеют зондирующий и провокационный характер».

25 марта 2020 г. редакцией был получен ответ Департамента информации и печати МИД РФ следующего содержания:

«В ответ на Ваш запрос сообщаем, что в российско-японских отношениях со времени окончания Второй мировой войны сохраняется проблема мирного договора. Именно по ней, а не вопросам демаркации или делимитации ведутся переговоры в соответствии с договоренностью на высшем уровне в Сингапуре в ноябре 2018 г. на основе Совместной декларации 1956 г. Публикация издания «Тоё кэйдзай» не имеет под собой каких-либо оснований.

Как мы неоднократно отмечали, в том числе в ходе переговоров с японской стороной, первоочередным шагом к урегулированию данной проблемы должно стать признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая российский суверенитет над южными Курильскими островами».

Редакция ИА REGNUM благодарит за данные разъяснения. Впредь в своих публикациях и комментариях будем исходить из того, что МИД РФ не ведет и не намерен впредь вести с японским правительством переговоры по вопросам демаркации или делимитации российско-японской границы, и на эти переговоры полностью распространяется предлагаемая поправка в Конституцию РФ о «недопустимости действий отчуждения частей территории РФ и призывов к таким действиям».Тем более после принятия этой поправки и включения ее в текст Конституции РФ.