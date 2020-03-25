Ярославль, 25 марта, 2020, 20:33 — ИА Регнум. В Ярославле водитель автомобиля отказался пропустить реанимобиль, который находился на экстренном вызове. Видео с данным эпизодом опубликовано в социальных сетях. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на следственное управление Следственного комитета РФ по Ярославской области. Происшествие случилось вечером 24 марта во дворе дома на улице Звездная в Ярославле.

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«Мужчина, находясь за рулем иномарки, во дворе одного из домов по улице Звездной города Ярославля заблокировал проезд автомобилю скорой медицинской помощи, осуществлявшему экстренную транспортировку больного ребенка. При этом водитель длительное время отказывался выполнить требование медицинских работников об отгоне автомобиля и освобождении дороги», — рассказали в управлении СКР по Ярославской области.

Происшествие снято на видеорегистратор реанимобиля. Сначала видно, как врачи пытаются убедить водителя «Хендая» уступить дорогу. Потом водитель спецмашины с помощью громкой связи уведомил нарушителя, что в его действиях есть состав преступления по статье 124 Уголовного кодекса РФ «Неоказание помощи больному».

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«По сообщениям СМИ следственными органами СК России по Ярославской области организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — разъяснили в СКР.

Водитель автомашины на данный момент найден, следователи устанавливают обстоятельства происшествия.