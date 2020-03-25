Ярославль, 25 марта, 2020, 20:05 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов назвал «весомыми и нужными» меры, предложенные Владимиром Путиным для борьбы с коронавирусом. Об этом Миронов написал в своих социальных сетях.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

«Не стоит дожидаться, когда грянет гром, и вирус расползется по территории России, как это произошло во многих странах. Глава государства предложил действовать организованно и на опережение, без упования на «авось». Прошу жителей региона ответственно подойти к соблюдению карантинного режима — от совместных усилий зависит как быстро страна и ее экономика пойдут «на поправку» после удара, нанесенного вирусом», — сказал Дмитрий Миронов.