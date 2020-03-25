Псков, 25 марта, 2020, 19:31 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям региона с просьбой провести дома неделю с 28 марта по 5 апреля, объявленную президентом РФ Владимиром Путиным нерабочей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом Ведерников написал в своём инстаграме сегодня, 25 марта.

Kremlin.ru Михаил Ведерников

«Постарайтесь провести эти дни дома — это не каникулы, а серьёзные карантинные меры, к которым нужно относиться соответственно», — отметил глава региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ведерников сам находится на карантине в Москве в связи с ОРВИ, ранее он сдал тест на коронавирус, диагноз не подтвердился. Псковской областью он руководит дистанционно, в регион намерен вернуться в субботу, 28 марта.