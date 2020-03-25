Ярославль, 25 марта, 2020, 19:20 — ИА Регнум. Защитник ярославского «Локомотива» чех Якуб Накладал покинет клуб и вернется на родину. Об этом сообщил генеральный менеджер Юрий Лукин.

ХК «Локомотив» Якуб Накладал (с мячом)

«Накладал сообщил, что больше не будет играть в КХЛ и вернется в чешскую лигу по семейным причинам — у него дети идут в школу. Он ко мне подошёл и сказал, что хочет вернуться на родину», — передает слова Лукина ТАСС.

В рамках этого сезона 32-летний Накладал принял участие в 48 матчах и отличился 19 (7+12) результативными баллами при показателе полезности «+6». В плей-офф чех сыграл в шести матчах, отдав одну голевую передачу.

Накладал уже второй защитник-легионер, покинувший ярославскую команду. Как ранее сообщало ИА REGNUM решение завершить карьеру принял шведский капитан «Локомотива» Стаффан Кровалль.