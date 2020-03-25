Рига, 25 марта, 2020, 18:37 — ИА Регнум. Президент Латвии Эгил Левитс возложил цветы к памятнику Свободы в Риге. Об этом пишет портал Tvnet. lv со ссылкой на заявление самого главы государства.

President.lv Президент Латвии Эгилс Левитс

«Сегодня мы вспоминаем политически репрессированных латышей и тех, кого мы знаем лично, и тех, кого уже нет с нами», — сказал Левитс.

Напомним, среди высланных семей (25 марта 1949 года) многие были связаны с фашистским режимом, их родственники служили в латышском легионе СС, который участвовал в карательных операциях не только в Латвии, но и на территории современных России, Белоруссии, других стран Прибалтики, Польши. Часть высланных подозревалась в помощи «лесным братьям», осуществлявшим послевоенный террор против своих сограждан.

Как передавало ИА REGNUM, 16 марта цветы к памятнику Свободы в центре Риги возлагали ветераны национального легиона СС, а также депутаты Сейма (парламента).