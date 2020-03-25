Кострома, 25 марта, 2020, 18:21 — ИА Регнум. Прокуратура города Костромы выявила нарушения в ходе проверки исполнения законодательства в сфере государственных закупок при реализации нацпроекта «Образование». Об этом ИА REGNUM сообщили 25 марта в пресс-службе городской прокуратуры.

В 2019 году школа-интернат Костромской области для детей с тяжелыми нарушениями речи и детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата приняла меньшее количество товаров от поставщика, чем предусматривал контракт.

«Спецификация фактически поставленного товара не соответствовала спецификации, изложенной в приложении к контракту, вместо музыкального куба поставлен и принят сортер, вместо кубиков со звуками поставлены и приняты звуковые пазлы, вместо игры про звуки животных принята и поставлена интерактивная игрушка Обезьяна», — говорится в официальном сообщении прокуратуры города Костромы.

Каких-либо претензий поставщику государственный заказчик не предъявил. Должностное лицо школы привлекли к административной ответственности по ч. 10 ст. 7.30 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) и оштрафовано на 20 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры с поставщиком начата претензионная работа.