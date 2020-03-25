Кострома, 25 марта, 2020, 18:12 — ИА Регнум. Экс-губернатор Костромской области Игорь Албин занял кресло вице-президента Газпромбанка. Об этом 24 марта со ссылкой на источники, близкие к организации, сообщает РБК.

Игорь Албин

Дата вступления господина Албина в должность, равно как и его функционал, пока неизвестны. Разъяснить журналистам ситуацию насчет новой работы бывший чиновник отказался.

Игорь Албин, в прошлом Слюняев, занимал пост главы региона Костромской области с 2007 по 2012 года. В 2011 году на выборах в Госдуму Костромской регион показал один из худших в стране процентов голосования за «Единую Россию» — 30,74%.

В ноябре 2014 года Албин стал вице-губернатором Санкт-Петербурга и курировал строительную сферу. Наибольшую известность служащему принесла критика темпов строительства «Зенит-Арены», которая возводилась на протяжении 10 лет. В одном из интервью Игорь Албин заявил, что задержки связаны с тем, что бакланы разрушают крышу арены «своими мощными клювами».

В 2018 году после назначения губернатором Санкт-Петербурга Александра Беглова Албин покинул пост вице-губернатора. Telegram-канал «Незыгарь» полагает, что следующей карьерной целью политика после Газпромбанка может стать должность губернатора Ленинградской области или пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Кирилла.