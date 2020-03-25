Кострома, 25 марта, 2020, 18:05 — ИА Регнум. В Костромской области с подозрением на COVID-19 госпитализировали двоих детей. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба областной администрации.

Известно, что на территорию региона школьники 5 и 7 классов попали 21 марта. Оба ребенка посещали Великобританию в частном порядке.

«Костромичи вернулись 21 марта из Великобритании и ушли на самоизоляцию. Вместе с тем у двух детей появились катаральные признаки. При осмотре врачей были взяты исследования. Специалисты работают с результатами — у нас есть определенные сомнения», — прокомментировала ситуацию замгубернатора Костромской области Ольга Еремина.

Сейчас пациентов изолировали в инфекционное отделение первой окружной больницы, у несовершеннолетних взяли пробы на коронавирус. Результаты анализов станут известны завтра, 26 марта. Специалисты Роспотребнадзора выясняют, с кем дети контактировали после возвращения домой.

Ранее в изоляции под наблюдением врачей в больницах области находилось пятеро человек, в том числе житель Галича. Ни у одного из пациентов коронавирус не подтвердился. За последние пять дней в Костромской области количество людей на карантине увеличилось в 6 раз. По состоянию на 20 марта на самоизоляции находилось 40 жителей области, 24 марта — уже 239 костромичей.