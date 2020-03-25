Кострома, 25 марта, 2020, 18:00 — ИА Регнум. В Костроме из-за коронавируса ограничена работа учреждений культуры. Об этом 25 марта сообщает Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью городской администрации.

Kosphil.ru Зал костромской филармонии

До 18 апреля в Костроме запрещены проведение концертов и спектаклей с участием исполнителей из зарубежных стран и других регионов России.

Начиная с 25 марта на неопределенный срок для посетителей закрылись «Камерный драматический театр под руководством Б. И. Голодницкого», драматический театр имени Островского и филармония Костромской области.

Ранее из-за опасений распространения коронавируса работу приостановил костромской цирк. Кроме этого, в городе ограничили число посетителей выставок — в одном зале экспозиции должно находиться не боле 20 человек одновременно.

Муниципальные библиотеки Костромской области открыты для посетителей. Однако, им поручено организовать удаленный доступ к своим ресурсам для жителей региона.

На удаленный режим обучения в регионе перешли все высшие и средние учебные заведения. С 1 по 12 апреля костромские школьники будут получать знания в режиме «онлайн». При этом, в церквях и храмах региона службы не будут прекращаться даже в случае появления заболевших COVID-19 на территории области.