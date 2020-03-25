Сургут, Югра, 25 марта, 2020, 17:24 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) полиция снимает сериал для жителей города с рассказами о том, как уберечься от преступных посягательств мошенников и воров. В главных ролях выступают четвероногие сотрудники кинологической службы — схипперке Бристоль, чехословацкий влчак Дредд, шотландская овчарка (колли) Лион, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот vk.com/public143698206 Полиция Сургута принимает вызов

В официальном паблике в социальной сети «ВКонтакте» УМВД по городу Сургуту показывают сериал, где в главной роли выступают служебные собаки. Во второй серии, к примеру, мохнатые актёры рассказывают о мошеннических схемах краж с банковских карт.

Сериал полюбился жителям Югры. Первая серия набрала более двух тысяч просмотров, десятки лайков и массу позитивных комментариев.