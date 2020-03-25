Чебоксары, 25 марта, 2020, 17:16 — ИА Регнум. Ряды чувашского отделения «Единой России» ждёт кадровая «чистка» и омоложение. Ожидаемая смена секретарей позволит снять конфликт между «непримиримыми партийными сторонниками» бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева и врио руководителя республики Олега Николаева. Если президент Владимир Путин оказал доверие Николаеву, назначив его на данный пост, то к этому «всё должно прилагаться, в том числе «Единая Россия». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов, комментируя участие депутата Госдумы Алёны Аршиновой в рабочем совещании под председательством лидера единороссов Дмитрия Медведева.

Er.ru Дмитрий Медведев встретился с 13 кандидатами на должность секретарей региональных отделений «Единой России»

Политик отметил, назначение на пост врио главы Чувашии Олега Николаева, который на тот момент возглавлял отделение «Справедливой России», вызвало закулисный протест у многих чувашских единороссов.

«Это недовольство высказывалось и открыто. Например, Кислов (лидер чувашских единороссов Юрий Кислов, — прим. ИА REGNUM) не скрывал, что в первый раз побудет в роли оппозиции, фактически бросив тем самым вызов. Москве скандалы в преддверии выборов и с учётом без того непростой ситуации из-за коронавируса не нужны, поэтому конфликт будут купировать на начальной стадии. И в этом смысле Аршинова — сравнительно нейтральная фигура, молодая и готова работать по-новому, готова идти на компромиссы. Можно сказать, что её назначение на пост секретаря чувашского отделения «ЕР» — вопрос времени. Ряды партии будут зачищать, в первую очередь, от непримиримых сторонников Игнатьева, которые ставят палки в колёса. И омолаживать, потому что нынешнее руководство не способно дать дорогу молодым», — полагает Владислав Солдатов.

По его словам, пока в политическом плане для Чувашии главное подготовиться к выборам главы республики, которые намечены на 13 сентября 2020 года.

«Если Владимир Путин оказал доверие Олегу Николаеву, то всё остальное должно прилагаться, в том числе «Единая Россия». Другого выхода нет, местным единороссам следует смириться и покориться. С непокорными будут работать другими методами», — отмечает политик.

Глава чувашского отделения «Патриотов России» также выделяет другой момент:

«Обостряется внутрипартийная конкуренция за прохождение на предстоящих выборах в Госдуму. Самое привилегированное место — пост руководителя отделения партии, которое гарантирует получение мандата. Можно уже говорить о том, что Аршинова тут уделала своих госдумовских коллег из Чувашии — Николая Малова и Леонида Черкесова».

Отметим, 24 марта лидер «Единой России» Дмитрий Медведев встретился с 13 кандидатами на должности секретарей региональных отделений партии, в числе которых — восемь губернаторов. Чувашию представляла депутат Госдумы, член президиума генерального совета партии 35-летняя Алёна Аршинова.

Вскоре после совещания было опубликовано заявление Аршиновой о подготовке к выборам в Чувашии.

«Нам сейчас нужно мотивировать наших сторонников к участию в предварительном голосовании фактически онлайн. Это новый вызов для «Единой России». В связи с тем, что голосование пройдет в том числе и через сайт «Госуслуги». Нам важно объяснять, зачем людям регистрироваться на этом сайте. Потому что, как оказалось, очень многие граждане не знают, для чего им нужна учетная запись», — сказала она.