Пятигорск, Ставропольский край, 25 марта, 2020, 16:15 — ИА Регнум. Силовики задержали на Северном Кавказе пятерых членов преступной группы, подозреваемых в участии в террористическом сообществе. Все они ранее отбывали наказание в одной из колоний Калмыкии, сообщили ИА REGNUM 25 марта в пресс-службе СК России.

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По данным следствия, не позднее 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, отбывавший тогда наказание за незаконный оборот оружия, создал на территории исправительной колонии №2 в Калмыкии террористическое сообщество. С тех пор по настоящее время в его состав вошли более 100 осужденных.

После освобождения в 2015 году Гасанов объявил себя руководителем незаконного вооруженного формирования «Кизлярский сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действовавшего в Дагестане. Позже, 31 марта 2015 года, он был ликвидирован при посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

«На территории Дагестана, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края проведены масштабные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников. В ходе следственных действий задержаны еще пять лиц, ранее отбывавших наказания в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия», — сказано в сообщении.

Следствие «в связи с тяжестью совершенного преступления» намерено ходатайствовать перед судом об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, данное уголовное дело о создании террористического сообщества и участии в нем было возбуждено в отношении 22 человек в декабре 2019 года. Таким образом, фигурантами уголовного дела теперь стали 27 соучастников.

Ранее в ходе обыска на территории указанной колонии в одном из ее помещений были найдены экстремистская литература и символика террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).