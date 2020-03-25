Ярославль, 25 марта, 2020, 15:51 — ИА Регнум. В Ярославле социальные работники, обслуживающие пожилых людей, не обеспечены в полной мере медицинскими масками и антисептиками. Об этом на комиссии муниципалитета в ответ на вопрос депутатов рассказал директор департамента по социальной поддержке населения Сергей Ивченко.

Маска и антисептик

«Есть проблема обеспечения средствами индивидуальной защиты и антибактерицидными препаратами. Из-за того, что дефицит в целом по стране, мы в настоящий момент обеспечить наших сотрудников в полном объеме не можем. Расчет необходимых средств индивидуальной защиты нами произведен. На предстоящий период в две недели нам необходимо порядка 50 тысяч масок, порядка 50 тысяч пар силиконовых перчаток и порядков 4 тысяч препаратов по дезинфекции, — сказал директор департамента социальной защиты города Ярославля Сергей Ивченко.

Департамент обратился в правительство Ярославской области с просьбой о выделении необходимых средств защиты. Как рассказал депутатам Сергей Ивченко, социальным работникам в ближайшее время придется обеспечивать людей пожилого возраста продуктами питания и медикаментами.

Проблема с медицинскими масками в Ярославле существует уже более месяца. Недавно они снова стали появляться в аптеках, но по цене 35−40 рублей (ранее стоили 6). В аптечных сетях говорят, что поставщики продают их по таким ценам. Большинство горожан в общественных местах масками не пользуется.