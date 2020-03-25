Ярославль, 25 марта, 2020, 14:53 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области выступит соучредителем автономной некоммерческой организации «Центр содействия мигрантам». Постановление об этом подписал и.о. председателя правительства области Роман Колесов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

От лица правительства области курировать деятельность центра будет департамент региональной безопасности.

«Предметом деятельности АНО является выполнение работ, оказание услуг в сфере содействия занятости населения, миграционной политики, повышения мобильности трудовых ресурсов», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте региональной безопасности Ярославской области.

Работа «Центра содействия мигрантам» призвана сделать этот сегмент рынка труда более прозрачным и подконтрольным властям, так как зачастую мигранты работают нелегально. Центр будет помогать трудовым мигрантам адаптироваться, а ярославским предприятиям — подбирать кадры из числа трудовых мигрантов. Некоммерческая организация будет оказывать мигрантам помощь в оформлении документов и медицинском освидетельствовании. Кроме того, центр займется просветительской деятельностью.