Ярославль, 25 марта, 2020, 14:28 — ИА Регнум. 24 марта в Ярославле неизвестные выстрелили в маршрутное такси из пневматического оружия. Об этом сообщает портал ЯрНьюс со ссылкой на очевидцев происшествия.

Yarnews.net Повреждения маршрутного такси

В автобусе маршрута № 96 ехали пассажиры. В УМВД России по Ярославской области сообщили, что заявление о происшествии поступило в полицию.

«24 марта вечером в ОМВД России по Дзержинскому городскому району поступило заявление о том, что в пути следования в поселке Норском неизвестные лица повредили стекло входной двери автобуса «ПАЗ», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД России по Ярославской области.

Сейчас по этому факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.