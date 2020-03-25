Санкт-Петербург, 25 марта, 2020, 11:59 — ИА Регнум. Российские производители не просто лезут из кожи вон ради победы в конкурентной борьбе за покупателя (это стремление при капитализме понятно), а делают это, напрочь забывая об этике, считает маркетолог ИА REGNUM Наталья Басай. Комментируя появление в иркутском ресторане бизнес-ланчей с именами героев Великой Отечественной войны, а в петербургской «Пятерочке» — «масла Победы», 25 марта эксперт подчеркивает: желание заработать не является зазорным, зазорно желание заработать, при этом унизив потребителя вместе с его ценностями, говорит эксперт.

Цитата с сайта «Глагол» Иркутский ресторан предложил гостям бизнес-ланчи, названные именами героев Великой Отечественной войны

Наталья Басай Адаптировать продукт ко вкусам своей целевой аудитории — для рынка практика нормальная. Производители заимствуют образы, чтобы усилить в голове потребителя ассоциацию продукта с вменяемыми ему качествами. Но ведь есть кто-то, кто подает такие идеи, потом одобряет их и реализовывает. Тогда хочется спросить у таких «маркетологов»: вы русские? Или ваша новая национальность — маркетологи?

Дарья Алексеева ИА REGNUM «Масло Победы»

По ее словам, остается вопросом, какое сообщение, к примеру, отсылает покупателю «масло Победы»? «Попробуй Победу на вкус»? «Намажь Победу на свой бутерброд»? «Почувствуй вкус Победы на своем багете»?.. Вряд ли при разработке дизайна меню и упаковки авторы идеи предположили, что Великая Победа у жителей России ассоциируется с бизнес-ланчами и сливочным маслом, а ордена Победы могут рассказать об исключительных свойствах продукта. Более вероятно, предполагает маркетолог, что логика производителя была примитивной и от этого максимально циничной: массовый покупатель, на кого ориентирован данный продукт, не глядя купит всё, что напоминает о Победе. «Купи масло, если ты патриот». «Любишь Россию? Закажи на обед Александра Матросова!»

Производитель паразитирует на сакральном, сам того не понимая. Отставляя моральный компонент истории, надо сказать, что сложно назвать хорошим маркетинговым ходом пренебрежение ценностями целевой аудитории, считает эксперт.