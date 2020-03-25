Ярославль, 25 марта, 2020, 11:52 — ИА Регнум. В связи с карантином операторы общественного питания, которые сейчас обеспечивают школьников питанием, обратились к правительству с просьбой спасти отрасль от кризиса. Ведь если фирмы начнут закрываться, возникнет угроза, что проект президентского школьного завтрака — бесплатного горячего питания для младших школьников с 1 сентября — не будет реализован. Какие трудности сейчас переживает отрасль и что может сделать власть? Об этом корреспондент ИА REGNUM спросил у Максима Вахрукова, генерального директора ярославского ООО «Комбинат социального питания».

City-yaroslavl.ru Школьный буфет

Сколько школ и детских садов вы кормите? Сколько детей?

Макисм Вахруков: ООО Комбинат социального питания в 2020 году организует питание в 83 школах и 185 детских садах города Ярославля. Ежедневно вкусную горячую полезную еду получают более 65 тыс. детей. Коллектив предприятия насчитывает более 1500 сотрудников, мы входим в 10-ку крупнейших предприятий в отрасли социального питания в стране.

Расскажите, какая ситуация сейчас сложилась у вашей компании в связи с карантином?

Макисм Вахруков: С 30 марта в школах Ярославля учащиеся будут переведены на дистанционное обучение. Пока официально на 2 недели, но весьма вероятно, что ситуация продлится гораздо дольше. Для нашей компании этот период — серьёзное испытание. В школах трудятся более 400 сотрудников, ещё около 100 обеспечивают поддержку: логистику, бухгалтерский учёт, обслуживание оборудования, управление системой. Таким образом, почти 500 сотрудников останутся без работы. Но это не означает, что они будут уволены.

По закону в случае вынужденного простоя работодатель обязан выплачивать часть заработной платы и, конечно, платить с неё отчисления в фонды. Выручки не будет, а затраты сократятся всего на 1/3, предприятие ждут серьёзные убытки. Численность наших сотрудников в детских садах — более 800 человек, и 150 обеспечивают поддержку. Там ситуация не такая критическая, но тоже тяжёлая. На сегодняшний момент родители сняли с посещения примерно 20% детей, и эта цифра может вырасти до 40%. Основная статья расходов в столовых детских садов — зарплата, а её мы так существенно снизить не можем. Это тоже означает убытки, и не маленькие.

Могут ли быть массовые увольнения? Или это все паникерские настроения?

Макисм Вахруков: Убытки в отрасли социального питания, в силу сложившихся обстоятельств, будут, а вот увольнений хотелось бы избежать. И в этом мы очень рассчитываем на меры поддержки со стороны органов государственной власти, чтобы максимально сохранить трудовой коллектив. Мы благодарны губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову за решение о сохранении питания для льготных категорий учащихся на период дистанционного обучения. Мы гарантируем бесперебойное обеспечение школ качественными наборами продуктов, строго в соответствии с рационом детского питания. Это решение — одновременно и забота о малоимущих жителях области, и помощь социально ориентированному бизнесу в ситуации экономического кризиса.

Что именно могут и должны сделать органы государственной власти, чтобы не сорвать проект президентского завтрака?

Макисм Вахруков: Проект президентского завтрака, скорее всего, сорван не будет. Но если органы государственной власти предпримут прямо сейчас правильные меры, то «президентский завтрак», не только позволит обеспечить здоровье школьников, но и позволит отрасли социального питания продержаться на плаву всё лето и максимально быстро восстановиться после кризиса. Для этого нужно, в первую очередь, утвердить отраслевые стандарты и нормативы на федеральном уровне: в ближайшие 2 недели необходимо принять и опубликовать федеральные нормативные акты, а именно новый школьный СанПин (разработчик Роспотребнадзор) и Методические указания по организации школьного питания (Министерство просвещения), в том числе порядок расчёта стоимости рациона и услуги по организации питания.

Второе — обеспечить модернизацию инфраструктуры в регионах: на региональном уровне до 30 апреля разработать, согласовать и до 15 мая утвердить в региональном парламенте, областную целевую программу по модернизации школьных столовых, и до 1 сентября — исполнить её.

Третье — поддержать действующих операторов питания: провести государственную закупку и заключить в рамках 44-ФЗ с действующими операторами питания контракты на 2,5 года на организацию питания в школах и детских садах, гарантировав им государственный заказ на ближайшие несколько лет.

Четвертое — сохранить трудовые коллективы в школах и детских садах: на федеральном уровне принять решение об освобождении операторов социального питания от уплаты страховых взносов с компенсаций работникам за вынужденный простой.

Комплекс этих действий позволит сохранить существующую систему и гарантированно обеспечит исполнение Послания Президента и исполнение Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».