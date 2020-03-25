«Лидеры России» помогают россиянам в период пандемии коронавируса
Москва, 25 марта, 2020, 11:27 — ИА Регнум. Победители, финалисты и полуфиналисты конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — подключились к общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Они оказывают помощь нуждающимся в разных регионах страны, запускают производство защитных материалов для медицинских работников и проводят бесплатные онлайн-уроки.
Победитель конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Наука», проректор по НИР и ИД ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» Олег Полушкин из Ростова-на-Дону запустил производство лицевых защитных экранов для медицинских работников и отдает их врачам бесплатно.
Сейчас специалисты лаборатории ДГТУ уже освоили производство лицевых экранов для медицинских работников, защищающих лицо и глаза при контакте с носителями вируса. Эффективность этих лицевых экранов подтверждена опытом китайских и итальянских врачей и медицинского персонала. Экраны отечественного производства ничем не уступают импортным аналогам. Технология их изготовления с помощью аддитивных и лазерных технологий настолько проста и производительна, что ферма 3D-принтеров, расположенная в ДГТУ, способна закрыть потребности региональной медицины, обеспечив каждого медработника таким средством индивидуальной защиты.
Финалист конкурса «Лидеры России», заслуженный врач России, председатель Дагестанского комитета Профсоюза работников здравоохранения РФ Зумруд Бучаева организовала в Республике Дагестан помощь пожилым людям, находящимся в особой группе риска в условиях распространения коронавируса.
Вместе с коллегами Зумруд посещает пенсионеров и привозит продукты первой необходимости, медикаменты, средства гигиены. Медицинские работники также проводят профилактические беседы с пенсионерами о правилах, которые необходимо соблюдать для защиты от короновируса, а также рассказывают, как повысить иммунитет.
По мнению заслуженного врача РФ, такие встречи и общение со специалистами крайне необходимы для населения прежде всего, чтобы люди не поддавались панике, и чтобы предостеречь их от опасного заболевания. В целях безопасности представители профсоюза не входят в дома и работают в медицинских масках и перчатках.
Финалист конкурса «Лидеры России 2020» от Центрального федерального округа, директор по стратегии в it-компании «Skyeng» Дарья Гриц из Москвы запустила онлайн-семинары для учителей «Как перевести класс на удаленное обучение». Девушка является автором инновационного учебника по английскому языку для вузов Skylike English (учебник про Россию на английском языке, часть учебника в цифровом формате).
Вместе со своей командой специалистов Дарья создала страницу для учителей promo.skyeng.ru/Skyes-free, также до 24 апреля открыт доступ к материалам издательского дома «Просвещение» на цифровом продукте Skyes School. Цифровые среды Skyes School и Skyes University для университетов и колледжей будут бесплатными до 31 мая (теперь учителя могут использовать платформу на дистанционном уроке и отправлять через неё домашние задания, которые проверяются автоматически). За первую неделю работы число обращений выросло в 3 раза. Вся команда компании вплоть до управляющего директора помогает сотрудникам горячей линии
Финалист специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» Екатерина Скорб, профессор, директор НОЦ Инфохимии университета ИТМО из Санкт-Петербурга занимается разработкой электрохимической платформы и тест-системы для экспресс-оценки как микроэлементов, так и перспективного сенсора для анализа антител, и антигенов COVID-19. Данная тест-система должна позволить выявлять различные стадии COVID-19 (начальная стадия, во время болезни и после перенесения болезни).