Москва, 25 марта, 2020, 11:27 — ИА Регнум. Победители, финалисты и полуфиналисты конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — подключились к общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Они оказывают помощь нуждающимся в разных регионах страны, запускают производство защитных материалов для медицинских работников и проводят бесплатные онлайн-уроки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Победитель конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Наука», проректор по НИР и ИД ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» Олег Полушкин из Ростова-на-Дону запустил производство лицевых защитных экранов для медицинских работников и отдает их врачам бесплатно.

«Масштабное распространении пандемии в Европейских странах вызвало нехватку ряда медицинских расходных материалов: от защитных масок до специализированных клапанов аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В Донском государственном техническом университете мы создали инициативную рабочую группу на базе лаборатории «Инженерные технологии в медицине». Наблюдая за европейскими коллегами, группа наших ученых начала работу со списком возможных дефицитных расходных материалов и запчастей для медицинских приборов, которые с использованием 3D печати мы можем максимально быстро произвести и поставить на случай резкой нехватки в регионе и стране», — рассказал Олег Полушкин.

Фото предоставлены пресс-службой конкурса «Лидеры России» Олег Полушкин

Сейчас специалисты лаборатории ДГТУ уже освоили производство лицевых экранов для медицинских работников, защищающих лицо и глаза при контакте с носителями вируса. Эффективность этих лицевых экранов подтверждена опытом китайских и итальянских врачей и медицинского персонала. Экраны отечественного производства ничем не уступают импортным аналогам. Технология их изготовления с помощью аддитивных и лазерных технологий настолько проста и производительна, что ферма 3D-принтеров, расположенная в ДГТУ, способна закрыть потребности региональной медицины, обеспечив каждого медработника таким средством индивидуальной защиты.

«В настоящее время также ведем переговоры с медицинскими учреждениями по производству других расходных материалов для профилактики и лечения коронавируса, включая одноразовые клапаны для искусственной вентиляции легких. По распоряжению ректора ДГТУ Бесариона Месхи, все изготавливаемые на базе ДГТУ расходные материалы и изделия для медиков будут переданы абсолютно бесплатно», — добавил Олег Полушкин.

Финалист конкурса «Лидеры России», заслуженный врач России, председатель Дагестанского комитета Профсоюза работников здравоохранения РФ Зумруд Бучаева организовала в Республике Дагестан помощь пожилым людям, находящимся в особой группе риска в условиях распространения коронавируса.

«Профсоюз работников здравоохранения Республики Дагестан объединяет более 58 000 членов профсоюза, работающих в 144 медицинских учреждения республики. Я обратилась ко всем коллегам и призвала совместно оказать дополнительное внимание старшим — помочь людям, которые особо сейчас нуждаются в заботе. На основании данных, предоставленных председателями первичных профсоюзных организаций поликлиник и районных больниц, мы сформировали список пожилых людей и сейчас им оказываем адресную помощь», — отметила Зумруд Бучаева.

Фото предоставлены пресс-службой конкурса «Лидеры России» Зумруд Бучаева

Вместе с коллегами Зумруд посещает пенсионеров и привозит продукты первой необходимости, медикаменты, средства гигиены. Медицинские работники также проводят профилактические беседы с пенсионерами о правилах, которые необходимо соблюдать для защиты от короновируса, а также рассказывают, как повысить иммунитет.

По мнению заслуженного врача РФ, такие встречи и общение со специалистами крайне необходимы для населения прежде всего, чтобы люди не поддавались панике, и чтобы предостеречь их от опасного заболевания. В целях безопасности представители профсоюза не входят в дома и работают в медицинских масках и перчатках.

Финалист конкурса «Лидеры России 2020» от Центрального федерального округа, директор по стратегии в it-компании «Skyeng» Дарья Гриц из Москвы запустила онлайн-семинары для учителей «Как перевести класс на удаленное обучение». Девушка является автором инновационного учебника по английскому языку для вузов Skylike English (учебник про Россию на английском языке, часть учебника в цифровом формате).

Фото предоставлены пресс-службой конкурса «Лидеры России» Дарья Гриц

Вместе со своей командой специалистов Дарья создала страницу для учителей promo.skyeng.ru/Skyes-free, также до 24 апреля открыт доступ к материалам издательского дома «Просвещение» на цифровом продукте Skyes School. Цифровые среды Skyes School и Skyes University для университетов и колледжей будут бесплатными до 31 мая (теперь учителя могут использовать платформу на дистанционном уроке и отправлять через неё домашние задания, которые проверяются автоматически). За первую неделю работы число обращений выросло в 3 раза. Вся команда компании вплоть до управляющего директора помогает сотрудникам горячей линии

«Компания Skyeng известна как крупнейшая онлайн-школа в России. За 7 лет мы провели более 10 миллионов онлайн-уроков. Мы понимаем, что сейчас большинство школ и семей впервые сталкиваются с дистанционным обучением, и вопросов очень много. Главный вопрос со стороны учителей сейчас: как спланировать и провести онлайн-урок, который бы соответствовал ФГОС? Какие инструменты использовать и как? Мы хотим поддержать учителей, детей и родителей и готовы делиться своим опытом и продуктами. Мы запустили вебинары, они будут идти нон-стопом на протяжении 3 недель, составили инструкции и чек-листы для учителей. Кроме того, мы открыли специальную горячую линию поддержки — для учителей, детей и родителей. Мы получаем много слов благодарности и поддержки от учителей и родителей, это придаёт сил. Мы верим, что у нас вместе все получится!», — отметила Дарья Гриц.

Финалист специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» Екатерина Скорб, профессор, директор НОЦ Инфохимии университета ИТМО из Санкт-Петербурга занимается разработкой электрохимической платформы и тест-системы для экспресс-оценки как микроэлементов, так и перспективного сенсора для анализа антител, и антигенов COVID-19. Данная тест-система должна позволить выявлять различные стадии COVID-19 (начальная стадия, во время болезни и после перенесения болезни).

Фото предоставлены пресс-службой конкурса «Лидеры России» Екатерина Скорб

«Сейчас мы просим посодействовать во включении специалистов из НОЦ Инфохимии Университета ИТМО в рабочие группы по работе с антителами и антигенами COVID-19 для создания рабочих прототипов тест-системы. Нами накоплен большой опыт по использованию современных химических подходов для создания умных материалов, концентрированию, инкапсуляции в слоях определенной наноархитектуры таргетных молекул и контролю ионных токов. Более того, данные нашей платформы предложено использовать для выявления дефицита микроэлементов, в частности, цинка, изучению его взаимосвязи с состоянием здоровья на индивидуальном и популяционном уровне. Так под гипотезу, что у тех, кто тяжело переносит вирусную инфекцию, понижена концентрация цинка, созданы прототипы для тестирования на целевых группах. В ходе исследования будет проведена апробация тест-системы для экспресс-оценки уровня цинка в биосубстратах», — подчеркнула Екатерина Скорб.