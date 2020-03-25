Чебоксары, 25 марта, 2020, 11:23 — ИА Регнум. Митрополит Чебоксарский и Чувашский, глава Чувашской митрополии Варнава призвал прихожан с учётом пандемии коронавируса «к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия». В храмах республики усилили меры профилактики, также приостановлена работа воскресных школ, приходских секций и кружков.

Cheb-eparhia.ru Митрополит Варнава

Митрополит Варнава напомнил о заявлении Священного Синода от 11 марта 2020 года, где подчёркивается, что во времена эпидемий Русская православная Церковь всегда несла служение, не отказывая «никому в духовном окормлении».

«Призываю всех вас к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия. Однако напоминаю вам о недопустимости легкомысленного отношения к коронавирусной инфекции, пренебрежению врачебными предписаниями, игнорированию профилактических меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих», — отмечается в обращении главы Чувашской митрополии.

Митрополит Варнава также сообщил о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических мер, в том числе напомнив о необходимости «почаще протирать иконы, к которым прикладываются прихожане», убираться и проветривать храмы. Кроме того, с целью безопасности приостановлена работа воскресных школ, приходских секций и кружков.

«В случае появления симптомов ОРВИ или иных заразных болезней прихожанам следует ради любви к ближним и заботы о них воздерживаться от посещения храмов. Также благословляю совершение особых молитвенных прошений в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции», — говорится в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии пожилых граждан старше 65 лет отправят на домашний карантин в целях избежания заражения новой коронавирусной инфекции.

По данным на 25 марта, под медицинским наблюдением остаются 419 человек. С начала пандемии в Чувашии выявлен один заразившийся коронавирусом: мужчина накануне вернулся из Бразилии с транзитом из Швейцарии. В настоящее время он изолирован, его состояние оценивалось как удовлетворительное.

По последним данным, число зараженных коронавирусом превысило 300 тыс. человек в 167 странах, скончались более 13 тыс. человек, ещё свыше 92,3 тыс. излечились. Коронавирусная инфекция передается через капли, выделяемые из носа или рта больного, оседая на окружающих предметах. Врачи рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных, регулярно мыть и не прикасаться ко рту, носу и глазам.