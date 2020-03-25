Кострома, 25 марта, 2020, 11:22 — ИА Регнум. 31% проб из водопроводов Костромской области не соответствует нормам — к такому выводу после исследований 10 520 проб в 2019 году пришли специалисты Роспотребнадзора.

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В основном, специалисты фиксировали в образцах повышенное содержание железа, марганца, бора. Доля населения Костромской области, обеспеченного качественной питьевой водой в 2019 году составила 71,47% населения.

В 2019 году Роспотребнадзор оштрафовал поставщиков воды на 223 тысячи рублей.

«Удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим требованиям, составил: по микробиологическим показателям: централизованное водоснабжение — 2,9%, по санитарно-химическим показателям: централизованное водоснабжение — 31,3%», — говорится в официальном сообщении надзорного ведомства.

По мнению специалистов, проблемы с качественной питьевой водой в регионе возникают из-за несовершенной системы очистки воды, плохого санитарно-технического состояния коммуникаций, загрязнений поверхностных и подземных вод и факторов природного характера.

Железистая вода может стать причиной болезней почек, аллергии, вызвать снижение иммунитета и проблемы с желудочно-кишечным трактом. Также влага, перенасыщенная марганцом и бором, ускоряет коррозию сантехники и нагревательных приборов, при большой концентрации железа трубы горячего водоснабжения забиваются шлаком.