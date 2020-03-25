Ярославль, 25 марта, 2020, 10:52 — ИА Регнум. Управление пенсионного фонда в Ярославле объявило закупку на поставку самоспасателей фильтрующих. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Zakupki.gov.ru Самоспасатель

Самоспасатель — средство индивидуальной защиты органов дыхания, похожее на противогаз. Он состоит из капюшона со смотровым окном и фильтра. Всего закупается 368 самоспасателей. Начальная цена контракта — 922 тысячи рублей.

Ранее пенсионный фонд в Ярославле объявил закупку на поставок медицинских масок на 367 тысяч. Таким образом фонд готовится к возможной эпидемии коронавируса.