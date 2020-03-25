Ярославль, 25 марта, 2020, 09:27 — ИА Регнум. 24 марта председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов посетил инфекционную клиническую больницу в Ярославле. Об этом сообщает сайт регионального отделения партии «Единая Россия».

Ярославское отделение «Единой России» Визит в инфекционную больницу

Константинова сопровождал заместителем председателя правительства области Анатолий Гулин, который курирует вопросы здравоохранения. Политик и чиновник проверили готовность помещений и боксов к возможному росту числа пациентов.

«Обсудили с главврачем медучреждения Ниной Лужинской вопросы, связанные с лекарственным и техническим оснащением больницы, а также готовностью персонала. На сегодняшний день степень подготовки учреждения не вызывает опасений», — рассказал Алексей Константинов.

Глава ярославских единороссов призвал жителей области к ответственному поведению во время эпидемии коронавируса.

«Уважаемые ярославцы, считаю необходимым напомнить, что только ответственное поведение каждого из нас позволит быстрее пройти это испытание!», — сказал Алексей Константинов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе начались рейды медиков и полицейских по соблюдению режима самоизоляции граждан, побывавших в эндемичных странах. Многих из них дома не оказалось.