Ярославские власти проверили готовность инфекционной больницы к эпидемии
Ярославль, 25 марта, 2020, 09:27 — ИА Регнум. 24 марта председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов посетил инфекционную клиническую больницу в Ярославле. Об этом сообщает сайт регионального отделения партии «Единая Россия».
Константинова сопровождал заместителем председателя правительства области Анатолий Гулин, который курирует вопросы здравоохранения. Политик и чиновник проверили готовность помещений и боксов к возможному росту числа пациентов.
Глава ярославских единороссов призвал жителей области к ответственному поведению во время эпидемии коронавируса.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе начались рейды медиков и полицейских по соблюдению режима самоизоляции граждан, побывавших в эндемичных странах. Многих из них дома не оказалось.