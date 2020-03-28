Путин обратился к гражданам РФ по ситуации с коронавирусом — все новости
Указ о присуждении президентских премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2019 года уже подписан главой государства.
Лауреатом премии стала директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина. Таким образом отмечен её вклад в развитие детского и юношеского чтения и популяризацию детской литературы.
Об этом: Путин подписал указ о премиях в области детской литературы
Писатель Камиль Зиганшин удостоен премии за вклад в развитие гуманистических традиций отечественной детской литературы.
Также Владимир Путин подписал Указ о присуждении премий молодым деятелям культуры за 2019 год.
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Лауреатом премии стал пианист Олег Аккуратов —отмечен его вклад в развитие отечественного музыкального искусства и просветительскую деятельность.
Артистка балета Ольга Смирнова удостоена почётного звания за вклад в развитие отечественной хореографии.
Премии также удостоен директор государственного центра народного творчества в Белгороде Максим Шапошников. Отмечена реализация им культурно-просветительского проекта «Всероссийская школа клубной инноватики».
Заседание совета при президенте по культуре и искусству состоится 25 марта в Константиновском дворце.
В Оренбуржье решили не отменять традиционную культурно-просветительскую акцию «Неделя культуры в Оренбургской области». Но пройдет она в новом формате.
Об этом: В Оренбуржье решили не отменять Неделю культуры из-за коронавируса
Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса учреждения культуры в регионах России закрылись для публики из-за отмены массовых мероприятий. Музеи, театры, выставочные залы массово переходят в онлайн-режим.
Заседание при президенте по культуре и искусству состоится в Санкт-Петербурге в рамках рабочей поездки Владимира Путина в Северо-Западный федеральный округ РФ.
Об этом: Путин совершит рабочую поездку в Северо-Западный ФО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 марта заявлял, что никаких массовых мероприятий с участием главы государства никто проводить не будет.
Читайте об этом: Песков: массовых мероприятий с участием Путина не планируется
Владимир Путин не поедет сегодня в Санкт-Петербург, сообщает телеграм-канал «Вы слушали маяк» со ссылкой на пресс-службу президента.
Официального сообщения пресс-службы главы государства об изменениях в рабочем графике президента пока нет.
Заседание совета при президенте по культуре и искусству с участием Владимира Путина, которое должно было пройти в сегодня, 25 марта, в Санкт-Петербурге, перенесено на другую дату. Об этом сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на советника президента Толстого.
«Заседание совета перенесено на другую дату, пока неизвестно, на какую именно, дополнительная информация появится позже. Сегодня он не состоится. Я не уполномочен говорить о причинах переноса», — цитирует Владимира Толстого РИА Новости.
«Сейчас президент заканчивает работу над текстом обращения»: Путин отменил мероприятия в Санкт-Петербурге и сегодня обратится к гражданам России по поводу коронавируса, сообщает телеграм-канал «Пул N3».
Президент России Владимир Путин выступит с обращением к гражданам страны. Об этом 25 марта сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отмечается, что выступление состоится в ближайшие часы. Темой обращения станет ситуация с распространением коронавируса COVID-19.
Ранее состоялось заседание Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусом под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.
Об этом: Путин выступит с обращением к гражданам РФ в связи с коронавирусом
Ориентировочное время телеобращения Путина к нации — 15:00.
Ориентировочное время выступления президента РФ Владимира Путина с телеобращением в связи с ситуацией с пандемией коронавируса — 15:00 мск 25 марта.
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Напомним, 24 марта президент РФ провёл совещание по ситуации с коронавирусом.
https://twitter.com/KremlinRussia/status/1242425346890313728
Депутаты Петербурга призывают федеральные власти перенести дату голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля на более поздний срок в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Об этом: Оппозиционеры Петербурга призвали отложить голосование по Конституции
Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко сделала прогноз на обращение президента РФ Владимира Путина к гражданам РФ.
«Я думаю, что сегодня в обращении к гражданам Владимир Владимирович озвучит те меры государственной поддержки — он сам над ними работает, правительство, я уже говорила, активно работает, — которые будут предложены нашему бизнесу для поддержки экономики», — сказала Матвиенко на пленарном заседании в среду.
Издание «Подъём» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает, что обращение Владимира Путина к народу начнётся в течение часа.
Президент РФ Владимир Путин: то, что мы можем — работать на опережение, и главный приоритет тут — жизнь наших граждан.
Обращение президента: под ударом вся мировая экономика.
Президент РФ Владимир Путин — к медикам: вы сейчас на переднем крае борьбы.
Президент РФ Владимир Путин: я буду просить вас прийти и высказать своё отношение по Конституции. Однако, как говорил ранее, абсолютным приоритетом является жизнь и здоровье.
Президент РФ Владимир Путин: считаю, что голосование по Конституции нужно перенести на более позднюю дату.
Президент РФ Владимир Путин: объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы.
Президент России Владимир Путин заявил, что голосование по правкам к Конституции необходимо перенести на более позднюю дату.
Об этом: Путин: голосование по конституции надо перенести на более позднюю дату
Президент РФ Владимир Путин: длинные выходные предусмотрены для того, чтобы снизить распространение болезни. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось». Это может коснуться каждого.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что по объективным причинам полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции невозможно.
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Президент РФ Владимир Путин: все рекомендации необходимо соблюдать. Нужно поберечь себя и своих близких, проявить ответственность. Самое безопасное сейчас — побыть дома.
До сих пор России удаётся сдерживать распространение эпидемии коронавируса на своей территории. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин.
«Благодаря заранее принятым мерам, нам в целом пока удаётся сдерживать широкое и стремительное распространение болезни. Но мы с вами должны понимать, что Россия не может (полностью) отгородиться от угрозы. Рядом с нашими границами находятся государства, серьёзно поражённые эпидемией. И полностью заблокировать её проникновение в нашу страну объективно невозможно», — заявил Путин.
«Но то, что мы уже можем и уже делаем, так это работать профессионально, организованно и на опережение. И главный приоритет здесь — жизнь и здоровье наших граждан», — подчеркнул он.
Подробности в материале: Полностью заблокировать проникновение эпидемии в Россию невозможно — Путин
Президент РФ Владимир Путин: будут реализованы следующие меры. Все социальные пособия и льготы в течение шести ближайших месяцев должны продлеваться автоматически, без предоставления справок. Также выплаты к 75-летию Победы должны быть осуществлены раньше майских праздников.
Президент РФ Владимир Путин: что касается выплат на детей от трёх до семи лет, то поручаю правительству форсировать все организационные мероприятия.
Президент РФ Владимир Путин: нужно поддержать тех, кто оказался на больничном или потерял работу. Предлагаю установить норму выплаты по больничному, исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц. Это должно действовать до конца 2020 года.
Неделя с 30 марта будет в России нерабочей, заявил 25 марта президент РФ Владимир Путин в своём обращении к согражданам.
Президент объявил следующую неделю нерабочей в рамках противодействия распространению коронавируса.
При этом заработная плата будет сохранена.
Подробности в материале: Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта
Президент РФ Владимир Путин: ещё одна зона риска — кредиты граждан. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. Если человек попал в сложную ситуацию, у него должно быть право временно приостановить выплату долга — разумеется, без штрафных санкций.
Президент РФ Владимир Путин: малый, средний бизнес, микропредприятия сталкиваются с трудностями и сокращением выручки. Нужно помочь им. Наша важнейшая задача — обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить всплеска безработицы. Предлагаю для отраслей, которые наиболее затронуты ситуацией, обеспечить мерами поддержки.
Абсолютным приоритетом для государства является здоровье людей, и потому в зависимости от эпидемиологической ситуации будет принято решение о голосовании по поправкам к Конституции. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин.
«Возникает вопрос и об организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию с предварительно определённой датой 22 апреля. Вы знаете, как серьёзно, насколько серьёзно я к этому отношусь. И, конечно, буду просить вас прийти и высказать своё мнение по этому вопросу — принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества», — заявил Путин.
«Однако, как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому я считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране. И только опираясь на профессиональные мнения, рекомендации врачей, специалистов примем решение о новом дне голосования», — подчеркнул он.
Об этом: Путин объявил о переносе дня голосования по поправкам к Конституции
Президент РФ Владимир Путин: сейчас мы обязаны сделать всё, чтобы поддержать доходы граждан, прежде всего, занятых на малых и средних предприятиях. Предлагаю снизить для них страховые взносы.
Дата голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ будет перенесена на неопределённое время, сообщил 25 марта президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам странам.
Путин пояснил, что такое решение принято из-за непредсказуемой ситуации с распространением коронавируса.
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Президент РФ Владимир Путин: все выплаты доходов в виде процентов и дивидентов, уходящие в офшоры, должны облагаться адекватным налогом. Сейчас в результате разного рода схем облагаются ставкой в 2%, тогда как граждане платят подоходный налог в 13%. Предлагаю предусмотреть ставку для дивидентов, уходящих в офшоры, в 15%. Если же иностранные партнёры не примут этих соглашений, то Россия выйдет из соглашений в одностороннем порядке.
Неделя с 28 марта по 5 апреля будет нерабочей. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин.
«Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля», — заявил Путин.
«Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчёты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжают свою работу», — уточнил он.
Подробности в материале: Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей
Внимательно отнестись к рекомендациям по защите от распространения коронавируса и «не надеяться на авось» попросил жителей России президент РФ Владимир Путин в своём обращении 25 марта. Президент, обращаясь к согражданам, призвал «побыть дома».
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Президент РФ Владимир Путин: все меры, которые принимаются и будут приняты, сработают, если мы проявим сплочённость, понимание ситуации, если общество и государство будут действовать вместе. Нам нужно помнить о личной ответственности за близких, тех, кто живёт рядом. По большому счёту, в такой солидарности заключается сила общества, эффективность ответа на вызов, с которым мы сталкиваемся.
Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил расширить кредитные каникулы для граждан в связи с пандемией коронавируса.
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Социальные льготы и пособия, полагающиеся в течение шести ближайших месяцев, будут продлеваться автоматически без уточнения статуса граждан в инстанциях. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин.
«Здесь нам нужны дополнительные шаги, прежде всего для того, чтобы обеспечить социальную защиту граждан, сохранение их доходов и рабочих мест, а также поддержку малого и среднего бизнеса, в котором заняты миллионы людей», — заявил Путин.
«В этой связи будут реализованы следующие первоочередные меры: все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам в течение ближайшие шести месяцев, должны продлеваться автоматически. Без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям», — подчеркнул он.
Например, если семья имеет право на льготы по ЖКХ, ей не нужно будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать такую поддержку, указал президент.
«Также обращаю внимание, что выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла — 75 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно, — должны быть осуществлены до майских праздников, раньше обычного. Уже в апреле», — добавил он.
Подробности в материале: Путин уточнил порядок выплат по социальной помощи на фоне кризиса
На фоне кризиса особую поддержку получат семьи с детьми. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин.
«Надо поддержать семьи с детьми. Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тыс. рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно», — заявил Путин. Такая поддержка особенно важна для семей, где дети сейчас не посещают ясли или детские сады, для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребёнком, отметил он.
«Что касается нашей новой меры поддержки, а именно выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно, то поручаю правительству форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали получать эти выплаты не в июле, как планировалось, а на месяц раньше, уже в июне», — указал Путин.
Он также просил губернаторов ускорить передачу необходимой информации из региональных загсов в налоговые службы.
«Это принципиально важно, чтобы начать выплаты. Обратите на это внимание», — добавил президент.
Об этом: Путин распорядился ускорить внедрение новых поддержки семей с детьми
Мировая экономика оказалась под ударом из-за пандемии, заявил 25 марта президент РФ Владимир Путин в своём обращении к согражданам.
Читайте подробнее: Путин: мировая экономика оказалась под ударом
Владимир Путин [Иван Шилов © ИА REGNUM]
На фоне кризиса особую поддержку окажут тем, кто оказался на больничном или потерял работу. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин.
«Нужно поддержать тех, кто оказался на больничном или потерял работу. Сейчас больничный рассчитывается исходя из стажа работника и его зарплаты. В результате сотрудники, прежде всего молодые люди, могут получать крайне низкие выплаты по больничному листу. Это, конечно, несправедливо», — заявил Путин.
«Предлагаю установить норму выплаты по больничному — они должны рассчитываться исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц. Пока такая норма будет действовать до конца текущего года. А затем примем решение с учётом ситуации», — указал он.
Читайте подробнее: Путин анонсировал меры поддержки безработным и сотрудникам на больничном
Президент Российской Федерации Владимир Путин в качестве одной из мер поддержки малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса предложил снизить размер страховых взносов с 30% до 15%.
Подробности в материале: Путин снизил в два раза размер страховых взносов для бизнеса
Пособие по безработице будет скорректировано на время кризиса. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин.
«Сейчас, за исключением некоторых категорий граждан, максимальные выплаты по пособию по безработице ограничены суммой в 8 тыс. рублей в месяц. Предлагаю увеличить её до уровня минимального размера оплаты труда. То есть до 12 тыс. 130 рублей», — заявил Путин.
Читайте также: Путин приравнял выплаты по безработице к уровню МРОТ
Длинные выходные, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным, сильно ударят по экономике, но мера оправдана на фоне пандемии коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.
Подробности в материале: Объявленные Путиным «каникулы» ударят по экономике, но оправданы
Президент РФ выдвинул предложение ввести налог 13% на доходы по депозитным вкладам и ценным бумагам.
Об этом: Путин предложил ввести налог на доход от вкладов и ценных бумаг
В России будут запущены каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин.
«Ещё одна зона риска — это кредиты граждан. Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам», — заявил Путин.
«О чём идёт речь? Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно его месячный доход резко сократился более чем на 30%, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций», — подчеркнул он.
Президент попросил Банк России предложить аналогичный механизм пролонгации кредитов и для индивидуальных предпринимателей.
«Если выплата долга в силу объективных причин оказывается в принципе невозможной, то и в этом случае гражданин не должен попасть в тупик, становиться заложником требований кредиторов. Процедура банкротства должна быть посильной и необременительной», — указал президент.«Прошу правительство и парламент ускорить принятие необходимых изменений в нормативную базу», — сказал Путин.
Читайте подробнее: В РФ запускают кредитные каникулы — Путин анонсировал поддержку должников
Шестимесячный мораторий на банкротство тех российских предприятий, которые оказались в тяжёлом положении из-за пандемии, предложил ввести президент РФ Владимир Путин в своём обращении к согражданам 25 марта.
Читайте также: Путин предложил установить мораторий на банкротства предприятий
Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России в офшорные юрисдикции, должны облагаться «адекватным налогом», заявил Владимир Путин.
Читайте подробнее: Путин поручил повысить налог на вывод капитала за рубеж с 2% до 15%
Правительство будет вести постоянный мониторинг на рынках и корректировать перечень нуждающихся в поддержке предприятий. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин.
«Малый, средний бизнес, микропредприятия, особенно в сфере услуг, сталкиваются сейчас с объективными трудностями, сокращением заказов, снижением выручки. Нужно помочь таким компаниям продолжить устойчивую работу, а значит, сохранить своих сотрудников», — заявил Путин.
Президент предложил для тех предприятий, для тех отраслей, которые наиболее затронуты нынешней непростой ситуацией, обеспечить ряд мер поддержки.
Так, компаниям малого и среднего бизнеса президент посчитал необходимым предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев, а для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать ещё и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.
«Что касается банковских кредитов, то и здесь компании малого и среднего бизнеса, микропредприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, должны получить отсрочку по кредитам также на ближайшие шесть месяцев», — отметил президент.
«В целом прошу правительство и Центральный банк предложить и принять дополнительные меры обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование», — указал он.
Кроме того, предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, защитят от банкротства.
«В этой связи предлагаю ввести сроком на шесть месяцев мораторий на подачу заявления кредиторов о банкротстве компаний и взыскание долгов и штрафов», — заявил Путин.
Эти меры будут распространены на компании, которые работают в наиболее затронутых кризисом секторах.
«Вместе с тем поручаю правительству вести постоянный мониторинг ситуации и в случае необходимости расширять, корректировать перечень отраслей, которые нуждаются в поддержке», — добавил президент.
Об этом: Отсрочки по кредитам: Путин анонсировал меры поддержки бизнесу
Предложение президента РФ Владимира Путина о ставке налогообложения дивидентов и процентов, уходящих за рубеж, надо реализовывать оперативно, иначе это приведет к дополнительному давлению на экономику России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.
Читайте также: В Госдуме настаивают на моментальной смене налогов с «офшорных» дивидентов
Малые и средние предприятия получат дополнительные ресурсы от снижения размера страховых взносов. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин.
«Сейчас мы обязаны сделать всё, чтобы поддержать доходы граждан, прежде всего, занятых на малых и средних предприятиях. Чтобы у таких предприятий появились дополнительные ресурсы, предлагаю в два раза — с 30% до 15%, — снизить для них размер страховых взносов», — заявил Путин.
Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ.
«Если же зарплата будет на уровне МРОТ или почему-то даже ниже, то ставка останется прежней — 30%», — добавил он.
«Обращаю внимание: пониженная ставка вводится не на несколько месяцев. Не только в качестве антикризисной меры, а, что называется, вдолгую. На перспективу. Таким образом мы создаём долгосрочный стимул для работодателей повышать зарплаты своим сотрудникам», — уточнил он.
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Поднять пособие по безработице в России до 12 130 рублей предложил президент РФ Владимир Путин 25 марта в своём обращении к согражданам.
Выводимые в другие страны доходы в виде дивидендов и процентных платежей будут отныне облагаться повышенным налогом. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин.
«Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом. Сейчас две трети таких средств — а по сути это доходы конкретных физических лиц, — в результате разного рода схем так называемой «оптимизации», облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%. Тогда как граждане даже с небольших зарплат платят подоходный налог в 13%. Это, конечно, мягко говоря, несправедливо», — заявил Путин.
«Предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15%», — подчеркнул он.
Это потребует корректировки соглашений во избежание двойного налогообложения с некоторыми странами, отметил президент.
«Прошу правительство организовать такую работу. Если же иностранные партнёры не примут наши предложения, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке. И начнём с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей страны», — указал Путин.
Читайте подробнее: Путин решил повысить налог на выводимые из РФ доходы с процента и дивиденды
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что граждане РФ должны понимать всю серьезность ситуации с пандемией коронавируса и не полагаться на русский «авось».
Читайте подробнее: Путин о ситуации с коронавирусом в России: нельзя полагаться на «авось»
Доходы от банковских вкладов и ценных бумаг в России отныне будут облагаться подоходным налогом. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин.
«Во многих странах мира процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом. У нас такой доход налогом не облагается. Предлагаю для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — заявил Путин.
«Не сам вклад, а только проценты, получаемые с таких вложений, будут облагаться налогом на доходы физических лиц. Такая мера затронет лишь порядка 1% вкладчиков. При этом условия для размещения средств в российских банках по-прежнему останутся привлекательными и одними из самых высокодоходных в мире», — указал президент.
Читайте подробнее: Путин установил налог на доходы от вкладов и инвестиций в ценные бумаги
Объявленную президентом Владимиром Путиным нерабочую неделю в России люди могут использовать для визитов в гости. Такое мнение выразила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM профессор оренбургского института Московской государственной юридической академии, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова.
«Пока дисциплины поведения не прослеживается, нет карательных мер за нарушение запретов. В общественном сознании уровень опасности воспринимают не все, — сказала политолог и добавила: — из-за того, что ряд граждан проигнорируют призыв оставаться дома, возникнет риск дальнейшего распространения инфекции».
Читайте подробнее: О нерабочей неделе из-за COVID-19: «Не все воспринимают уровень опасности»
Проявить сплочённость и понимание призвал сограждан президент РФ Владимир Путин в своём обращении 25 марта.
Глава государства отметил, что принимаемые в России против распространения коронавируса меры подействуют лишь в том случае, если жители страны проявит «сплочённость, понимание сложности текущей ситуации».
Читайте также: Путин: меры против COVID-19 помогут, только если люди проявят сплочённость
Курс рубля ускорил падение по отношению к доллару и евро после обращения президента России Владимира Путина, свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 17:20 курс доллара достиг 79,23 рубля, курс евро — до 85,66 рубля.
Об этом: Рубль ускорил падение после обращения Владимира Путина
Предложенные президентом России Владимиром Путиным меры поддержки будут полезны российской экономике, однако на этих мерах власти не остановятся и со временем вынуждены будут их расширить. Такой прогноз сделал экономист Сергей Хестанов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
«Это полезная мера, но не слишком действенная. В мировой практике вводят кредитные и фискальные, иногда арендные каникулы. Но когда с прибылью проблемы, льготы по налогу не сильно помогут бизнесу. Большая часть издержек бизнеса не снизится. Главная беда, которая ударила по всем экономикам мира, — обвальное падение спроса», — сказал Хестанов.
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Сделать выплаты по больничному в России на уровне не менее одного МРОТ в месяц предложил президент РФ Владимир Путин в обращении к согражданам 25 марта.
Президент отметил, что в ситуации с распространением коронавируса тем, «кто оказался на больничном или потерял работу», необходима поддержка государства.
Об этом: Путин предложил сделать выплаты по больничному не менее одного МРОТ
Предложенная президентом мера коснётся около 1% граждан России, при этом условия размещения средств в российских банках будут оставаться одними из самых высокодоходных в мире.
Читайте подробнее: Путин пояснил, кого коснётся налог на доходы от вкладов и ценных бумаг
Неделя, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным выходной, должна означать пребывание всех дома. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).
Читайте также: Яровая: Путин предложил меры защиты, заботы и помощи
Дополнительные ежемесячные выплаты тем, кто имеет право на материнский капитал, предложил ввести в РФ президент страны Владимир Путин в своём обращении к согражданам 25 марта.
Подробности в материале: Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своём Telegram-канале обращение президента РФ Владимира Путина к народу страны.
«Самое главное — народ, и каждый человек должны осмыслить слова Владимира Путина и строго соблюдать предлагаемые меры», — сказал Кадыров.
Совет Думы 26 марта обсудит законодательные меры, необходимые для реализации поручений президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.
«Все необходимые для реализации поручений президента РФ законодательные меры мы обсудим завтра на дополнительном заседании Совета Госдумы, чтобы в приоритетном порядке выйти на их рассмотрение на следующей неделе», — заявил Володин.
Читайте также: Госдума на заседаниях на следующей неделе обсудит предложения Путина
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что «длинные выходные» не будут относиться к банкам — они продолжат свою работу.
В ходе своего обращения президент РФ Владимир Путин предложил полумеры, но КПРФ их поддержит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявила член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя (КПРФ).
Читайте подробнее: Депутат Госдумы: Путин предложил полумеры
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия») поддержал меры, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным, по нераспространению коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.
Читайте также: В Госдуме рассказали, чего нельзя делать в нерабочую неделю
Главная проблема в происходящем в мире экономическом кризисе в том, что его причина находится вне экономики и финансов. Об этом 25 марта заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Проблема с этим кризисом в том, что он имеет не экономическую природу. Она упирается в коронавирус. И поэтому невозможно предсказать, какие последствия будут и как долго они будут продолжаться», — сказал банкир.
Об этом: Костин рассказал о непредсказуемости наступившего экономического кризиса
Развивающаяся в стране и в мире ситуация с коронавирусом и уже появляющиеся политические и экономические последствия пандемии позволили Владимиру Путину озвучить новый курс. Какпишет Телеграм-канал «Русский Демиург», налицо более жёсткий разворот курса в сторону национальных интересов:
«В этом плане эпидемия коронавируса позволяет сделать многие из тех вещей, которые были невозможны ранее из-за атлантической прививки, сделанной российскому государству после распада СССР. Теперь Путин делает России новую перепрошивку в соответствии со стратегическими национально-государственными интересами. Национализация элит будет усилена».
Мера по снижению страховых взносов для малого бизнеса, а также отсрочка по уплате налогов для него же — очень серьёзная поддержка на нынешнем этапе. Такое мнение выразил с корреспондентом ИА REGNUMчлена комитета по промышленности, экономической политике и налогам Заксобрания Пермского края Александр Григоренко (ЛДПР), комментируя заявленные президентом России меры поддержки из-за пандемии коронавируса.
«Не секрет, что страховые взносы являются очень большим грузом для среднего бизнеса и части малого бизнеса. И представители среднего и малого бизнеса давно просят о его смягчении. И эта мера, независимо от коронавируса и падения цен на нефть, сказалась бы на малом бизнесе. Отсрочка же на выплату налогов для малого бизнеса на полгода позволит ему сохранить деньги в обороте на сложный период», — считает парламентарий.
Читайте подробнее: Снижение страховых выплат для бизнеса на карантине — «серьёзная поддержка»
Объявление нерабочей недели может оказаться эффективной мерой против распространения коронавируса в России.
Подробности в материале: «Если нерабочая неделя не подействует, нужен карантин» — мнение
ВТБ в своей работе будет придерживаться указания президента России Владимира Путина о начале кредитных и ипотечных каникул. Об этом 25 марта заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Президент сегодня дал определённую вводную — по каникулам по ипотеке и кредитам. Вектор задан, и мы будем работать с населением, применяя этот базовый подход», — сказал банкир.
Об этом: Глава ВТБ обещал исполнить задачу Путина по ипотечным каникулам
Обращение президента России Владимира Путина было ожидаемым, и теперь важно, как предложенные им меры будут реализованы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель попечительского совета Свердловского регионального отделения «Опоры России» и представитель в Словакии Евгений Артюх.
Читайте подробнее: Важно, как будут реализованы предложенные Путиным меры — эксперт
Тем предприятиям, которые способны на это, по мнению депутата Оксаны Дмитриевой, следует конверсировать свое производство на создание необходимого для медиков оборудования, материалов, приспособлений и веществ.
Читайте подробнее: Бизнес в новых условиях должен перейти на «военные рельсы»
Меры поддержки населения в связи с распространением коронавируса — недостаточны, считает архангельский депутат Александр Гревцов.
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«Не совсем ясно, как будут действовать суды с точки зрения моратория на банкротство — они будут просто не принимать все заявления или будут их принимать и в каждом конкретном случае проверять возможность введения процедуры банкротства», — интересуется адвокат.
Подробности в материале: Нужна детальная проработка — о моратории на банкротства предприятий
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) предостерегает от паники в связи с предложением президента РФ относительно налогообложения процентов по банковским вкладам, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.
Об этом: В Госдуме предостерегают от паники по поводу налога на проценты по вкладам
Президент РФ Владимир Путин предложил меры, направленные на опережение возможных негативных сценариев по росту безработицы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.
Читайте подробнее: Миронов: Путин действует на опережение
Упреждающие меры экономического характера не должны допустить скатывания экономики в глубокую рецессию, при этом бизнес и банки получили сигнал от президента РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.
Подробности в материале: Миронов: офшорная аристократия получила сигнал
Перенос голосования по поправкам к Конституции является абсолютно логичным и абсолютно необходимым шагом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.
Об этом: Миронов: перенос плебисцита продемонстрировал ответственность Путина
Во время длинных выходных в России банки будут работать в обычном режиме, так как они обеспечивают жизнедеятельность государства.
Читайте также: Длинные выходные в России не коснутся работы банков
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе даты голосования по Конституции РФ.
Президент России Владимир Путин в своем телеобращении к жителям страны сформулировал национальный план действий по борьбе с коронавирусной инфекции. В приоритетном порядке глава государства указал на необходимость принятия мер по защите жизни и здоровья людей, считает губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Подробности в материале: В приоритете для Путина — защита жизни и здоровья людей: глава Ставрополья
Президент сказал важные и нужные слова, главное теперь — не исказить их смысл на местах.
Подробности в материале: Главное, чтобы чиновники не исказили слова президента — мнение
Предложение президента РФ Владимира Путина об установлении с 28 марта по 5 апреля нерабочей недели вызывает сразу несколько вопросов, главные из которых — это за счет каких средств будет производится оплата нерабочих дней и как будет производиться оплата труда работающих. В целом президент обозначил широкий круг проблем, которые необходимо решить в кратчайшие сроки, но каким образом это будет организовано, можно понять лишь после публикации соответствующего указа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила старший научный сотрудник Лаборатории экономических исследований Омской области Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, к.ю.н. Надежда Снежанская.
«Работодатели оказались в сложной ситуации. С одной стороны, нужно изыскать средства для оплаты работникам неотработанных ими часов. С другой стороны, в отношении тех работников, которые продолжат выполнять свои трудовые обязанности, необходимо изыскать дополнительные средства для оплаты труда в повышенном размере согласно ст. 153 Трудового кодекса РФ. Средства на оплату труда в госсекторе для муниципальных учреждений и т.п. бюджетных организаций утверждены заблаговременно. Поэтому государство должно продумать возможности для внесения изменений в структуру бюджетных расходов», — подчеркнула Снежанская.
Об этом: Нерабочая неделя: За счет каких средств и как будет это будет оплачено?
По мнению спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, обращение президента «показало всю серьезность ситуации с распространением новой вирусной инфекции».
Читайте подробнее: Спикер ЗакСа Петербурга призвал горожан к дисциплине перед лицом COVID-19
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля с сохранением заработной платы.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям региона с просьбой провести дома неделю с 28 марта по 5 апреля, объявленную президентом РФ Владимиром Путиным нерабочей.
«Постарайтесь провести эти дни дома — это не каникулы, а серьёзные карантинные меры, к которым нужно относиться соответственно», — отметил глава региона.
Читайте подробнее: Псковский губернатор о нерабочей неделе: это не каникулы, сидите дома
Тема поддержки бизнеса и борьбы с безработицей станет темой для обсуждения в ходе встречи фракции ЛДПР с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным перед его отчетом перед Госдумой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта сообщил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Подробности в материале: Нилов: меры Путина носят социальный характер, но бизнес бьет в колокола
Обращение Владимира Путина к гражданам России [kremlin.ru]
На первое место президент РФ Владимир Путин ставит заботу государства о своих гражданах. Об этом заявил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, комментируя послание главы государства.
Читайте также: Владимирский губернатор прокомментировал обращение президента
Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщает пресс-служба Кремля.
Об этом: Путин подписал указ об объявлении нерабочей недели в России
Мораторий на кредиты на время пандемии — распространённая в мире практика, однако обычно в такой ситуации не предусматривают дополнительных условий. Об этом заявил ИА REGNUM исполнительный директор CFS management Александр Лапидус.
Читайте подробнее: Мораторий на кредиты на время пандемии является мировой практикой — эксперт
Дополнительные ограничительные меры вводятся в Челябинской области в рамках противодействия распространению коронавируса, сообщил 25 февраля журналистам глава региона Алексей Текслер.
Комментируя обращение президента РФ Владимира Путина по поводу пандемии, губернатор Челябинской области напомнил, что глава государства анонсировал введение ряда мер социального характера и поддержки бизнеса, а также объявил нерабочей неделю с 30 марта.
Об этом: Челябинский губернатор ввёл усиленный пакет ограничений из-за коронавируса
Власти Карачаево-Черкесии приступят к исполнению задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным 25 марта в обращении к гражданам России, немеденно.
«Уже сегодня в правительстве региона мы закрепили ответственных по направлениям исполнения поручений президента. Работа начнется незамедлительно», — написал Темрезов на своей странице в Instagram.
Читайте также: Темрезов: в Карачаево-Черкесии начнут исполнять поручения Путина немедленно
Предстоящая неделя «выходных» необходима, чтобы подготовить и перепрофилировать медицинские учреждения на случай продолжения распространения вируса — как правило, на это нужно 10 дней.
Об этом: «Надо сделать, как в Китае»: о нерабочей неделе и карантине COVID-19
Подробности в материале: Магазины Пскова не хотят закрываться: «Арендную плату никто не отменял»
Основной идеей обращения президента России Владимира Путина к жителям страны стало сбережение нации в период борьбы с распространением коронавируса. Меры, предложенные главой государства, направлены на предотвращение инфицирования людей и защиту наиболее уязвимых групп населения, считает глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Читайте также: Сбережение нации стало главной идеей обращения Путина: глава Адыгеи
Меры, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным в условиях распространения коронавируса, гуманны к бизнесу. Об этом 25 марта заявил основатель и владелец ГК «Мангазея» Сергей Янчуков в комментарии корреспонденту ИА REGNUM.
«Ранее переход на удаленную работу носил рекомендательный характер для бизнеса, обязательный для общеобразовательных учреждений и детских садов, где детей перевели на домашнее обучение. Мы в группе компаний еще до распоряжения президента приняли решение о гибком графике и предоставили сотрудникам возможность самим решать вопрос о месте работы», — сказал он.
По словам предпринимателя, для предотвращения распространения инфекции введены регулярные обязательные проверки самочувствия, измеряется температура всем, в том числе сотрудникам подрядчиков и поставщиков, работает врач.
Подробности в материале: Меры Путина по коронавирусу назвали гуманными к бизнесу
Перспективы празднования Дня Победы 9 мая 2020 года необходимо начать обсуждать в контексте пандемии коронавируса, считает депутат ЗакСа от КПРФ Ирина Иванова.
Об этом: В Петербурге требуют обсудить судьбу празднований в День Победы
В Москве в нерабочую неделю будут введены дополнительные меры. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.
По его словам, дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса, которые введут в столице, будут оглашены в четверг 26 марта.
Читайте подробнее: В нерабочую неделю в Москве введут дополнительные ограничения
Пандемия коронавируса — обстоятельство объективного характера, и государство стремится принять меры для защиты своих граждан. Решение президента России Владимира Путина ввести в стране каникулы по потребительским и ипотечным кредитам позволит снизить риски социальной дестабилизации в стране вследствие экономического кризиса и связанного с ним снижения доходов населения, заявила ИА REGNUM адвокат Межреспубликанской коллегии адвокатов Эльмира Мусаева.
Читайте также: Кредитные каникулы позволят снизить риски социальной дестабилизации
В Псковской области вводятся дополнительные меры по противодействию распространению коронавируса. Об этом сегодня, 25 марта, в своём инстаграме сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
«До 12 апреля приостанавливается деятельность всех ночных клубов (дискотек), кинотеатров и кинозалов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, спортивных клубов. Также запрещается курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и других аналогичных заведениях», — говорится в сообщении.
Читайте подробнее: В Пскове закрывают ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты
Врио главы Чувашии Олег Николаев считает принятые президентом России Владимиром меры своевременными.
Об этом: Врио главы Чувашии: Путин нацелил на защиту интересов каждого человека
Сергей Собянин. Дарья Антонова © ИА REGNUM
Положения обращения президента России Владимира Путина, которое прозвучало 25 марта, имеет особое значение для жителей Нижегородской области, заявил губернатор Глеб Никитин.
Читайте также: Обращение президента имеет особое значение для нижегородцев: губернатор
Глава Мордовии Владимир Волков, комментируя обращение президента России Владимира Путина, заверил, что республика, безусловно, выполнит все поручения главы государства.
Читайте также: Глава Мордовии: Слово президента для нас — закон
Риски распространения вируса будут максимально снижены, если мы будем действовать на опережение в борьбе с угрозой. Об этом заявил губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Задача региональной власти — в кратчайшие сроки подготовить всю необходимую базу для реализации президентских инициатив.
Об этом: Мы ждём от граждан дисциплины и ответственности: саратовский губернатор
Владимир Путин сегодня показал яркий пример того, как глава государства должен реагировать на вызовы времени, считает спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.
Об этом: Обращение Путина: Где ещё в мире принимаются такие меры?
Неделя с 30 марта по 3 апреля 2020 года объявлена в России нерабочей в соответствии с указом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Читайте также: Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели
Губернатор Чукотки Роман Копин поручил разработать новые меры поддержки для бизнеса округа из-за возможных экономических последствий от распространения коронавируса.
Указ об объявлении в России нерабочей недели прокомментировал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. Он считает важным перенос на некоторое время общероссийского голосования по изменениям в Конституцию и длительные выходные.
«Тот достаточно длительный отпуск, который запланирован на следующей неделе, позволит разобщить организованные коллективы и справиться в какой-то степени с возможной опасностью распространения и на территории Алтайского края коронавирусной инфекции», — заявил чиновник.
Подробности в материале: «Позволит разобщить коллективы»: о нерабочей неделе в России
Предложение ввести налог в 13% на доходы с вкладов свыше 1 млн рублей прокомментировал на своих интернет-ресурсах доктор экономических наук Никита Кричевский:
Читайте подробнее: Что делать с валютной переоценкой? О новом налоге на банковские вклады
В Приморье новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией по состоянию на 26 марта не выявлено, заявили в Роспотребнадзоре.
Читайте также: Новых случаев заболевания коронавирусом в Приморье не выявлено
Новый порядок работы расчета выплат по больничным листам будет применяться уже с апреля 2020 года, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
Читайте также: Минтруд РФ пообещал увеличить выплаты по больничным с апреля
Все социальные меры поддержки, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе обращения к гражданам России, власти Якутии исполнят в ближайшее время, заявил на брифинге глава республики Айсен Николаев.
Об этом: Якутия: своевременно решение об автоматическом продлении пособий и льгот
Российский президент Владимир Путин, подписавший указ о нерабочей неделе, вероятно, обладает информацией о неблагоприятном сценарии распространения коронавирусной инфекции, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM установление с 30 марта по 3 апреля нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы, а также обращение главы государства к нации, он пояснил:
«У меня сложилось впечатление о том, что у президента появилась информация о неблагоприятном сценарии в плане распространения коронавирусной инфекции на территории России. А подобная беда требует от руководства страны адекватных решений, которые были бы нацелены на возможно широкую социальную поддержку населения».
Подробности в материале: Зачем в России вводится нерабочая неделя?
Большинство граждан России (60%) поддерживают решение президента России Владимира Путина о выходной неделе из-за распространения коронавируса, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.
Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»), полагает, что у государства не возникнет финансовых затруднений в связи с увеличением с апреля 2020 года выплат по больничным листам. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM прозвучавшее в обращении президента РФ предложение об улучшении условий выплат по больничным в связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, он пояснил:
Подробности в материале: Денег хватит: об увеличении выплаты по больничным в РФ
Глава Якутии Айсен Николаев поддержал предложение президента РФ Владимира Путина о переносе даты голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.
Читайте подробнее: Глава Якутии: перенос голосования по Конституции — забота о здоровье людей
Детские сады столицы Бурятии Улан-Удэ будут закрыты с 30 марта по 3 апреля. Как сообщили ИА REGNUM в комитете по образованию города, решение принято в связи с указом президента России Владимира Путина.
«Работать будут только дежурные группы, принимать будут детей, чьи родители относятся к спискам работающих, внесенных в Указ президента РФ», — добавили в комитете.
Читайте также: Детсады в Улан-Удэ закроются на неделю
Госдуме на следующей неделе предстоит принять два законопроекта о банкротстве: введение моратория на банкротство юридических лиц, а также инициативу по внесудебной процедуре банкротства физлиц, сообщил глава комитета Госдумы по собственности Николай Николаев («Единая Россия»).
Об этом: В Госдуме видят «подводные камни» в моратории на банкротство
Пока весь мир спасается от коронавируса, чиновники в Алтайском крае демонстрируют чудеса невозмутимости и спокойствия. Как пишетИА «Банкфакс», сегодня, 26 марта, выяснилось, что ещё один государев слуга не побоялся слетать на отдых в Таиланд, где, зарегистрирована уже почти тысяча случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Речь идёт о руководителе инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Олеге Веремеинко. После возвращения в Барнаул он, как и все другие туристы, вместо возвращения на работу, согласно правилам, ушёл на режим самоизоляции.
Подробности в материале: Ещё один алтайский чиновник рискнул отдохнуть в Таиланде
В правительстве Приморья рассказали, что готовы на месяц раньше ранее запланированного срока начать выплаты поддержки семьям с детьми.
Читайте подробнее: Выплаты на детей от 3 до 7 лет в Приморье начнутся на месяц раньше
Негативом для рубля может стать и объявление следующей недели нерабочей, что бьёт по экономике России, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.
Читайте также: Выходная неделя может стать негативом для рубля
«Призываю жителей республики к сознательному отношению к складывающейся в мире ситуации. Мы не можем сейчас позволить себе халатность и пренебрежение», — призвал жителей Ингушетии глава субъекта Махмуд-Али Калиматов, комментируя обращение президента РФ Владимира Путина к гражданам России.
Читайте подробнее: Калиматов о коронавирусе: халатность и пренебрежение недопустимы
В Госдуме по мере разрастания кризиса ожидают от властей более глубоких мер; если начнется реальная безработица, не исключено введение продуктовых карточек, считает депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).
Читайте также: Шеин: по мере роста безработицы возможно введение продуктовых карточек
«Мы работаем денно и нощно, пытаясь сдержать распространение коронавируса. Лично я практически не сомкнул глаз за последние несколько суток. Но как бы тяжело и много мы ни трудились, наши усилия будут тщетны без поддержки граждан», — написал глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице «ВКонтакте» после очередного заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Подробности в материале: Кадыров рассказал, что несколько суток не спит из-за коронавируса
Власти Камчатки разработали комплекс мер поддержки экономики региона в период пандемии коронавируса.
Читайте подробнее: Власти Камчатки готовят комплекс экономических мер в связи с COVID-19
Максимальный размер пособия по безработице вырастет в России до 12 130 рублей. Увеличенные пособия будут выплачивать уже с апреля, сообщает 26 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Подробности в материале: В России почти в 1,5 раза вырастет максимальное пособие по безработице
Алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин сомневается, что чиновники смогут должным образом выполнить всё то, о чем президент России Владимир Путин 25 марта говорил в своём обращении к гражданам России:
«Гладко было на экране, но как это всё реализует бюрократическая вертикаль? Мало верится. Конечно, впечатляет фронтальное наступление под флагом «остановим коронавирус!». Но представил, как многочисленные правильные слова В. В. Путина ранее полностью извращались при написании законопроектов, постановлений правительства и тем более в регионах…»
Читайте подробнее: «Забыли про бюрократические овраги»: об обращении Путина к гражданам РФ
Президент России предложил разумные меры поддержки экономики, но их следовало бы напомнить, и прежде всего — обратить внимание на поведение госбанков, для которых их прибыль остаётся единственной задачей, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава Ассоциации промышленников и предпринимателей Петербурга Сергей Фёдоров, комментируя обращение Владимира Путина к нации.
Подробности в материале: Государству пора обратить внимание на поведение банков: об обращении Путина
В своём обращении к гражданам России глава государства Владимир Путин дал понять, что нужно забыть про частные, групповые, коммерческие и иные интересы. Об этом написал глава Тувы Шолбан Кара-оол на своей странице в соцсети «ВRонтакте», комментируя анонсированные президентом меры.
«Забота у всех должна быть одной — преодолеть эту беду самим и помочь справиться с ней тем, кто рядом. По-другому никак. Это почти как в Великую Отечественную, только сегодня враг — неизвестная болезнь», — отметил он.
Читайте также: Борьбу с коронавирусом в Туве сравнили с Великой Отечественной войной
«Сегодня мы имеем четкие указания и рекомендации по предотвращению распространения коронавируса. В части системы здравоохранения есть конкретные указания по лицам старше 65 лет. Мы должны оградить их от опасности. На местах важно объяснять суть карантинных мер и мер ответственности за их несоблюдение», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Читайте также: Работодатели обязаны исполнить требования властей — глава Адыгеи
У малого бизнеса две основные проблемы — падение курса рубля и непрекращающееся административное давление, именно этими вопросами стоит заняться, чтобы по-настоящему помочь предпринимателям, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынкаАлексей Третьяков, комментируя обращение Владимира Путина к нации.
Читайте также: Укрепить рубль и прекратить давление: эксперт о бизнесе при карантине
В РФ с 27 марта прекращается авиасообщение с другими странами. Об этом заявил 26 марта премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства России.
«Мы ограничиваем внешний приток людей, которые могут быть источником притока инфекции», — сказал он.
По его словам, будет прекращено «регулярное и чартерное сообщение из российских аэропортов в другие государства и обратно». Исключением станут рейсы для вывоза граждан в Россию.
Читайте также: Мишустин объявил об ограничении «внешнего притока людей» в РФ
Для тех, кто «демонстрирует редкое легкомыслие» и не соблюдает связанные с коронавирусом требования, будут введены штрафы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Подробности в материале: Для нарушителей карантина в выходную неделю введут штрафы
Решения, необходимые для выполнения поручений президента России Владимира Путина в связи с коронавирусом, будут приняты правительством 26 марта. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Об этом: Правительство 26 марта примет решения по поручениям президента РФ
Откликнуться на слова президента России о слаженной, профессиональной и вдумчивой работе должны все жители. Такое мнение высказал губернатор Белгородской области Евгений Савченко на своей странице в социальной сети. Глава региона считает, что в сложившихся условиях развития коронавирусной инфекции необходимо не терять самообладания, действовать.
Об этом: Белгородский губернатор: «Не терять самообладания, а действовать»
Необходимые решения по поручениям президента РФ Владимира Путина будут приняты 26 марта. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
Глава правительства напомнил, что вчера президент выступил с обращением к согражданам «и, соответственно, поручил правительству принять ряд мер, направленных на поддержку людей и экономики» из-за распространения коронавируса.
Читайте также: Правительство РФ 26 марта примет решения по поручениям Путина
Сотрудники управления МВД РФ по Ростовской области из-за угрозы распространения коронавируса несут службу в медицинских масках и перчатках.
Читайте подробнее: Ростовские полицейские из-за коронавируса надели маски и перчатки
В течение месяца должны быть проработаны соглашения с другими странами для обложения налогом выводимых из России средств. Соответствующее поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин Минфину РФ на заседании правительства.
«Налог на дивиденды при их выводе за рубеж должен взиматься по ставке не ниже 15%», — заявил Мишустин.
При этом соглашения между странами должны исключать двойное налогообложение.
Об этом: Минфин проработает обложение налогом выводимых в офшоры средств
Депутаты Законодательного собрания Ростовской области прокомментируют решения, принятые в ходе заседания 26 марта, в дистанционном режиме.
Читайте подробнее: Ростовские депутаты сообщат о своих решениях в дистанционном режиме
В условиях недопущения распространения коронавирусной инфекции необходимо действовать сообща и помнить о личной ответственности каждого, считает губернатор Брянской области Александр Богомаз. Глава региона на своей странице в социальной сети подчеркнул, что главный приоритет сейчас — здоровье, жизнь и безопасность людей.
Читайте подробнее: Глава Брянской области: «Главный приоритет — здоровье и безопасность людей»
В Новгородской области сейчас рассматривается вопрос о возможности работы дошкольных учреждений на неделе с 30 марта по 5 апреля, которая указом президента РФ объявлена нерабочей для предотвращения распространения коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве образования, родители, которые на следующей неделе всё же будут работать, должны иметь возможность оставить своих детей под присмотром.
Детей в детский сад рекомендуют вести только в случае крайней необходимости.
Читайте также: Новгородские детсады не смогут полностью закрыться на нерабочей неделе
Неделя отдыха — это серьезное испытание как для граждан, так и для бизнеса с экономической и социальной точек зрения. С экономической точки зрения — это очень серьёзные потери для бизнеса, особенно малого и среднего. Для граждан — это всё равно снижение доходов, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Подробности в материале: «Невыходной» карантин: серьёзное испытание для всех
В России де-факто эпидемии коронавируса нет, сообщили в пресс-службе Кремля.
Читайте также: В России эпидемии коронавируса нет — Кремль
Рассуждения о вероятном введении при определённых обстоятельствах режима чрезвычайной ситуации в России неуместны. В стране фактически нет эпидемии коронавируса, заявил 26 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представителя Кремля спросили о том, почему президент Владимир Путин, выступая с обращением к нации, ничего не сказал о режиме ЧС. Песков отметил, что де-факто ситуация с заболеваемостью COVID-19 обстоит в России гораздо лучше, чем во многих странах, эпидемии не наблюдается.
Читайте также: Песков: вероятностные рассуждения о режиме ЧС неуместны
Предоставленная россиянам выходная неделя не будет компенсирована за счет майских праздников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Из-за выходной недели майские праздники не сократят
Гражданам следует напоминать, что карантин необходим для сохранения жизни и здоровья, и общество должно встретить порицанием поведение тех, кто проведет «карантинную» неделю в обычном режиме, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM ректор Ленинградского государственного университета Станислав Еремеев, комментируя обращение Владимира Путина к нации.
Подробности в материале: Нужен лозунг «Хочешь жить — сиди дома»: политолог о карантине
Иркутский учёный, кандидат биологических наук Виталий Рябцев, комментируя обращение президента России Владимира Путина, прозвучавшее накануне, 25 марта, сомневается, что речь идёт именно о беспрецедентных мерах поддержки населения и бизнеса, как заявили потом некоторые СМИ.
Подробности в материале: Ни копейки не обломилось: об обращении Путина к гражданам России
На фоне пандемии коронавируса законопроект, позволяющий ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта.
Читайте также: Законопроект о моратории на банкротства внесен в Госдуму
Президент России Владимир Путин объявил выходными конкретные дни, и оснований для продления нерабочего периода пока нет. Об этом сообщил 26 марта журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Об этом: Песков: оснований для продления выходной недели нет
Депутат Алтайского краевого законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»), комментируя озвученное накануне, 25 марта, обращение российского президента Владимира Путина к нации, иронично заметил: «Левый поворот? Не было счастья, да несчастье помогло».
По его словам, не исключено, что эпидемия коронавируса заставляет российскую власть начать «левый поворот».
Подробности в материале: «Левый поворот?»: об обращении Путина к гражданам России
Меры, предложенные президентом России, можно назвать компромиссными, но и они позволят заметно снизить число контактов, что важно для противодействия распространению болезни, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Валентин Бианки, комментируя обращение Владимира Путина к нации.
Об этом: Предложен компромисс, но число контактов сократится: о нерабочей неделе
Самым значимым в обращении президента Владимира Путина к гражданам России, прозвучавшем 25 марта, руководитель фракции «Справедливая Россия» в барнаульской гордуме Оксана Молодых считает решение о снижении страховых взносов.
«Давно пора. По налогоооложению доходов по большим, так скажем, вкладам, — тоже верно. Ну, а про обложение в офшоры, — безусловно», — отметила барнаульский депутат.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе своего обращения к гражданам, прозвучавшего после отмены всех мероприятий, посвящённых Дню культуры в Санкт-Петербурге, президент Владимир Путин заявил о необходимости поддержки населения и бизнеса в условиях эпидемии коронавируса.
Читайте подробнее: «Давно пора»: об обращении Путина к гражданам
В Ростовской области руководители муниципалитетов должны принять все меры и приступить к исполнению поручений, которые даны в ходе обращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России 25 марта. В частности, органам государственной и муниципальной власти глава региона Василий Голубев порекомендовал перейти на дистанционный режим работы.
Подробности в материале: Ростовский губернатор: «Мы должны максимально снизить риски»
В Ростовской области представителям органов власти необходимо ограничить служебные командировки за пределы региона. На это указал донской губернатор Василий Голубев.
Подробности в материале: Ростовские чиновники из-за коронавируса ограничат служебные командировки
Внеплановая нерабочая неделя в России — это объективная необходимость на фоне современных реалий. Несмотря на то, что экономика России может потерять около 1% в ВВП, не стоит принимать в расчет любые экономические факторы. Жизни людей намного дороже, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.
Читайте подробнее: Выходная неделя по необходимости: здоровье людей дороже
Введение налога на доходы от процентов по вкладам свыше миллиона рублей — это способ контролировать доходы граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 марта заявил партнер юридической компании «BMS Law Firm» Давид Капианидзе.
Читайте также: Налог на проценты по вкладам назвали способом контролировать доходы
Россия может побороть коронавирус даже раньше, чем через три месяца, заявил президент РФ Владимир Путин.
Читайте также: Путин назвал срок, когда Россия поборет коронавирус
Предложенные президентом РФ Владимиром Путиным меры по налогу на проценты по вкладам граждан России от миллиона рублей — это первый шаг на пути «восстановления справедливости в экономической сфере». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля отметил, что, несмотря на кризисные проявления, до сих пор проценты в России на рублевые вклады были довольно привлекательными. При этом налоги на проценты, которые вкладчики получали в банках, они не платили.
Читайте также: Песков на примере разъяснил действия по налогу по вкладам
Нерабочая неделя заставила схватиться за сердце работодателей. Ведь именно они из своего кармана должны оплатить этот «праздник жизни». Вероятнее всего, работодатели будут вынуждены сокращать зарплаты и/или персонал. Так что бесплатные каникулы окажутся на самом деле совсем небесплатными, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.
Читайте также: Рано радоваться: бесплатные каникулы окажутся платным
Решение о введении налога на доходы по вкладам затронет многих клиентов, возможно, часть из них решит перевести свои инвестиции в сферу недвижимости или купят валюту, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM президент банка СИАБГалина Ванчикова, комментируя заявления президента России.
Об этом: Новый налог затронет многих, но проценты по вкладам — тоже доход: эксперт
Власти Ростовской области подняли вопрос поддержки бизнеса в связи с распространением коронавируса. В частности, в качестве поддержки донские предприниматели получат отсрочку по арендной плате до 31 декабря 2020 года.
Подробности в материале: Ростовским бизнесменам предоставят отсрочку по аренде из-за COVID-19
Всех жителей Краснодарского края уйти на самоизоляцию попросил губернатор Вениамин Кондратьев.
Подробности в материале: Губернатор Кубани попросил всех жителей самоизолироваться
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов просит президента РФ Владимира Путина скорректировать меру по налогообложению налогов процентов вкладов в размере 1 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта.
Читайте подробнее: Миронов просит Путина поднять размер вкладов с налогооблагаемым процентом
Приказы о каникулах для студентов и нерабочей неделе для сотрудников подписал 26 марта ректор Белгородского госуниверситета Олег Полухин.
Меры по недопущению распространения коронавируса на территории страны, которые были озвучены в среду, 25 марта, президентом Владимиром Путиным, аналогичны тем, что были приняты ранее правительством Великобритании. Однако российское решение является в таком случае несколько «половинчатым», то есть нет жестких мер, отметил исполнительный директор CFS management Александр Лапидус.
Об этом: Меры по недопущению коронавируса в РФ «половинчаты» — эксперт
Законопроект, предполагающий повышение до размера минимального размера труда (МРОТ) пособия по безработице, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта.
Подробности в материале: Законопроект о новых пособиях по безработице внесен в Госдуму
Депутаты Заксобрания ЯНАО приняли 26 марта изменения в региональный закон о налоговой ставке для налогоплательщиков, применяющих «упрощёнку» и выбравших в качестве объекта налогообложения доходы. Изменения поддержат предпринимателей в условиях пандемии, сообщает пресс-служба ямальского парламента.
Согласно изменениям, для вышеуказанной категории налогоплательщиков снизилась налоговая ставка с 5% до 1% с 1 января по 31 декабря 2020 года. Данную поддержку получат социально-ориентированные некоммерческие организации, предприятия досуга и развлечений, гостиницы, предприниматели, торгующие продовольственными товарами в труднодоступных населенных пунктах округа.
Налогоплательщики вправе применять данную налоговую ставку при условии, если выручка составляет не менее 70% за прошедший налоговый период или 50% за соответствующий налоговый период в общей сумме доходов.
Изменения коснутся более 330 налогоплательщиков.
Читайте также: На Ямале снизили налоговую ставку для малого бизнеса
Следующая неделя пройдет в режиме каникул для системы образования. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта, об этом сообщил глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия»).
Подробности в материале: В Госдуме разъяснили нерабочую неделю для системы образования
Дополнительные ограничительные меры в связи с профилактикой коронавирусной инфекции вводятся на территории Тверской области, постановление об этом подписал губернатор Игорь Руденя.
Подробности в материале: Тверской губернатор Руденя утвердил новые ограничения из-за COVID-19
Глава Крыма отправил по домам почти всех крымских чиновников:
Читайте подробнее: Глава Крыма отправил всех чиновников по домам
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв призвал жителей региона оставаться дома в период грядущей выходной недели, о которой накануне объявил президент РФ Владимир Путин. Соответствующее заявление он сделал в своём аккаунте в Instagram.
«Все мы знаем, как весной у нас в Подмосковье, да и во всей стране принято отдыхать: где-то это шашлыки, где-то — шумные компании и походы в гости, общение. Я прошу каждого не предпринимать подобных мероприятий, сделать усилие сейчас, остаться дома и, если и гулять, то только с семьей», — сказал Воробьёв.
Читайте также: Жителей Подмосковья призвали оставаться дома
Максимальный размер пособия по безработице в России с апреля будет увеличен почти в 1,5 раза в соответствии с поручением президента Владимира Путина.
Об этом: Максимальное пособие по безработице в России увеличится почти в 1,5 раза
Госдума в приоритетном порядке 2 апреля примет законы, направленные на реализацию мер, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.
Подробности в материале: Госдума 2 апреля примет законы по поддержке граждан и экономики
Налог в 13% на проценты по банковским депозитам свыше 1 млн рублей существенно не повлияет на их доходность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.
«На самом деле ничего сложного их себя этот налог не представляется. Подразумевается, что с процентного дохода придётся заплатить налог в 13%. Это получится не слишком большая сумма. Для большинства это не приятно, но чем-то критическим не является», — сказал Хестанов.
Читайте подробнее: Экономист рассчитал, как снизятся доходы по вкладам из-за налога в 13%
Дополнительные меры, которые вводятся в России для противодействия угрозе распространения новой коронавирусной инфекции на территории страны, скажутся на мигрантах, которые из-за отсутствия работы не смогут вернуться на родину и им не на что будет жить.
Об этом: Кризис из-за коронавируса «закроет» РФ для мигрантов
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин записал видеообращение к жителям региона, в котором рассказал о мерах, которые принимает исполнительная власть в связи с угрозой коронавируса, и призвал их ответственно относиться к своему здоровью и окружающим.
По словам губернатора, сейчас необходимо быть максимально ответственными и неукоснительно следовать рекомендациям специалистов, направленным на недопущение распространения коронавирусной инфекции.
Читайте подробнее: Тамбовский губернатор призвал жителей ответственно относиться к здоровью
На Ямале оперативный штаб по коронавирусу COVID-19 рекомендовал жителям региона от 60 лет и старше перейти на режим самоизоляции. Для пенсионеров организована помощь с доставкой продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости на дом, сообщил руководитель ямальского центра медицинской профилактики Сергей Токарев.
С 23 марта 2020 года для граждан старше 60 лет на период пандемии соцзащитой организована работа единого консультативного центра. За помощью нужно обращаться по бесплатному единому для всех муниципалитетов ЯНАО телефону 8−800−302−94−40 в будни с 8:00 до 20:00 по местному времени.
Продукты питания и лекарства приобретаются за счёт средств гражданина, сама доставка — бесплатная. Осуществляют её волонтёры и социальные работники.
Отмечается, что за четыре дня работы кол-центра туда поступило более 10 заявок. Самые нуждающиеся в помощи пожилые граждане проживают в городе Губкинском.
Читайте подробнее: На Ямале пенсионерам на самоизоляции помогают волонтёры
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) поддерживает предложение «Справедливой России» о повышении размера вкладов, проценты с которых подлежат налогообложению. Об этом Нилов заявил корреспонденту ИА REGNUM 26 марта.
Читайте также: Глава комитета Госдумы поддержал увеличение «налогооблагаемого» вклада
Предложенный президентом России Владимиром Путиным налог в 13% на доходы от банковских вкладов размером свыше 1 млн рублей ежегодно принесет в бюджет от 100 до 200 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Евгений Надоршин.
По его словам, доля вкладчиков с банковскими депозитами свыше 1 млн рублей составляет не более 1,5−2% от общего числа. Однако именно на такие вклады приходится около 53−54% всех денежных средств, которые аккумулированы на депозитах физических лиц в банковской системе России. Причём большинство граждан, которые имеют такие вклады, едва ли можно считать сверхбогатыми людьми.
Читайте подробнее: Экономист оценил эффект от налога на доходы по вкладам
В Чувашии в органах власти республики определяют численность сотрудников, которые будут работать в нерабочую неделю. В первую очередь внимание в части освобождения от работы будет уделено пожилым работникам и беременным женщинам. Соответствующе распоряжение подписал врио главы республики Олег Николаев.
Подробности в материале: В Чувашии пересмотрят режим работы чиновников
Меры поддержки, озвученные президентом Владимиром Путиным в обращении к россиянам 25 марта, замедлят темпы падения экономики, но не решат проблему её спада. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился председатель совета костромского отделения общероссийской организации «Деловая Россия», зампред комитета по экономической, промышленной политике и предпринимательству Костромской областной думы Дмитрий Аббакумов.
По теме: Костромской эксперт: российская экономика начнет «оживать» с июля
Губернатор Воронежской области Александр Гусев выступил с обращением к жителям региона 26 марта.
«#лучшедома Именно с такой просьбой, любимые воронежцы, я обращаюсь сегодня к вам. Убедительно прошу вас воздержаться от посещений мест массового скопления людей, социально дистанцироваться и соблюдать рекомендации президента и врачей. Особенно это касается пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями», — заявил Гусев.
Читайте подробнее: Губернатор Воронежской области — воронежцам: «Лучше дома»
Торговые центры в Воронеже и в Рамонском районе Воронежской области приостановят работу на период с 28 марта по 5 апреля.
Об этом: В Воронежской области на неделю закроют торговые центры и парки
Продуктовыми наборами и бытовой химией будут обеспечены пожилые воронежцы с низкими доходами. Об этом 26 марта в обращении к жителям региона заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Читайте также: Пожилых воронежцев обещают обеспечить продовольствием
«Снова обращаюсь к работодателям: выполняйте поручения президента, в том числе и на грядущую нерабочую неделю. Если мы сегодня растратим бесценный человеческий капитал, в самом обозримом будущем потери экономики и конкретных предприятий будут чудовищными и невосполнимыми. Ни один сотрудник не должен быть несправедливо обделён и уж тем более выкинут на улицу без средств к существованию. Мы на региональном уровне с подключением федеральных коллег будем за этим следить», — сказал воронежский губернатор Александр Гусев.
Подробности в материале: Воронежские власти разрабатывают меры поддержки бизнеса
В Тюменской области с 28 марта по 5 апреля закрываются кафе, предприятия розничной торговли, общепита, бытовых услуг, спорта, торговые и развлекательные центры, а также стоматологии. Об этом заявил 26 марта на пресс-конференции замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Моор.
Об этом: В Тюменской области закрываются магазины, кафе, ТРЦ и стоматологии
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев призвал туристов воздержаться от поездок в город-герой во время следующей вынужденно нерабочей недели.
Подробности в материале: В Севастополе просят туристов не приезжать к ним на «карантинные» каникулы
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству региона оперативно разработать план мероприятий по выполнению всех задач, обозначенных главой государства накануне в обращении к гражданам России.
Об этом: Губернатор Куйвашев поручил выполнить установки Путина в связи с COVID-19
Временно закрыть границы города-курорта Сочи от приезжих просят авторы петиции, размещённой на специализированной платформе и адресованной главе администрации города.
Читайте также: Жители Сочи просят закрыть город от туристов
Губернатор Ростовской области Василий Голубев записал видеообращение к жителям региона, призвав их к самоизоляции.
Об этом: Ростовский губернатор призвал жителей к самоизоляции из-за COVID-19
Об этом: Псковский губернатор: «Следующая неделя будет тестом для всех»
В Курганской области в период карантинных каникул с 30 марта по 3 апреля в детских садах будут работать дежурные группы.
Для дошкольников, чьи родители будут вынуждены работать в период карантинных каникул, организованы малокомплектные дежурные группы. Принимать детей будут с применением «утренних фильтров».
В школах Зауралья продлеваются каникулы. На недельный отдых уходят вузы, учреждения дополнительного образования и среднего профессионального образования. С 6 апреля все образовательные учреждения вернутся на дистанционное обучение.
Читайте подробнее: В Зауралье установили режим работы школ и детсадов в карантинные каникулы
В Курганской области в период карантинных каникул с 30 марта по 3 апреля в детских садах будут работать дежурные группы.
Для дошкольников, чьи родители будут вынуждены работать в период карантинных каникул, организованы малокомплектные дежурные группы. Принимать детей будут с применением «утренних фильтров».
В школах Зауралья продлеваются каникулы. На недельный отдых уходят вузы, учреждения дополнительного образования и среднего профессионального образования. С 6 апреля все образовательные учреждения вернутся на дистанционное обучение.
Подробности в материале: В Зауралье установили режим работы школ и детсадов в карантинные каникулы
Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к землякам с просьбой провести карантинные каникулы, определённые президентом России Владимиром Путиным с 30 марта по 3 апреля, дома, в кругу семьи.
Вадим Шумков сообщил, что в регионе будут введены ограничения работе предприятий общепита и прочих услуг.
Пенсионерам старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями Вадим Шумков рекомендовал перейти в режим самоизоляции. Им помогут с продовольствием и лекарствами участники волонтерского центра «Добровольцы», а также сотрудники специальных служб.
Об этом: Глава Зауралья заявил о закрытии предприятий и расходах бюджета
На Сахалине и Курилах гражданам автомаитически на полгода продлили соцвыплаты во исполнение поручения президента России Владимира Путина.
Читайте также: Жителям Сахалинской области автоматически продлили соцвыплаты
Сбербанк предоставит «каникулы» по платежам кредитов тем клиентам, которые так или иначе пострадали от ситуации с коронавирусом. Об этом заявил глава банка Герман Греф.
Читайте подробнее: Греф пообещал кредитные каникулы клиентам Сбербанка
Власти Магаданской области заявили, что детские сады будут закрыты с 30 марта до 5 апреля.
Подробности в материале: На время «президентских каникул» закроют все детские сады Колымы
Человечество уже много десятилетий не сталкивалось с тем кризисом, который сравним с последствиями пандемии коронавируса. Об этом в обращении к клиентам заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Он заверил, что даже в это непростое время Сбербанк и вся его команда остаются надёжным банком и партнёром. Все сервисы, которые были либо специально созданы под новые условия, либо доработаны, бесперебойно работают для клиентов.
«Хочу отметить, что все сервисы по зачислению пособий и пенсий, а также других платежей будут работать бесперебойно в полном объёме в стандартном режиме», — подчеркнул Греф.
Подробности в материале: Греф рассказал о возможностях клиентов Сбербанка в условиях карантина
В Уральском федеральном округе объём вкладов физических лиц на 1 февраля 2020 года превысил 2,1 трлн рублей.
По сведениям АСВ, на 1 декабря 2019 года депозиты физических лиц в банках Уральского федерального округа (УФО) составляли 2,073 трлн рублей. Рост объёмов вкладов составил за три месяца 1,8%.
Читайте подробнее: Жители Урала доверили банкам более двух триллионов рублей
В Тюменской области школьников из малообеспеченных семей и получающих государственную социальную помощь, а также учащихся с инвалидностью обеспечат с 6 апреля продуктовыми наборами.
Читайте подробнее: Тюменским школьникам за учёбу «на дистанции» вручат продуктовые наборы
В Тюменской области по профилактике COVID-19 опубликовал перечень хронических заболеваний, при которых людям необходимо провести карантинный период дома. Аналогичный список указан в постановлении главы региона Александра Моора №139-п от 26 марта 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В список вошли инсулинозависимый сахарный диабет, хронический бронхит, астма, бронхиолоэктазы, болезни системы кровообращения, наличие трансплантированных органов и тканей, почечная недостаточность 3−5 стадии, злокачественные новообразования любой локализации, лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний.
В департаменте здравоохранения Тюменской области отмечают, что выплаты по 2 тыс. рублей люди, страдающие вышеуказанными недугами, получат автоматически, без сбора подтверждающих заболевание справок. Списки составляются по сведениям из поликлиник и больниц.
Об этом: Названы заболевания, при которых тюменцам положена самоизоляция
В Приамурье не будут ограничивать продажу алкоголя во время следующей недели, которая объявлена президентом РФ Владимиром Путиным нерабочей.
Об этом: Губернатор Приамурья рассказал о продаже алкоголя в нерабочую неделю
На Чукотке микрокредитная компания выдала первый льготный микрозайм по новому продукту «Антикризис», который разработан для предпринимателей, пострадавших от коронавирусной инфекции.
Читайте подробнее: COVID-19: на Чукотке выдали первый льготный займ «Антикризис»
Доктор экономических наук Никита Кричевский прокомментировал данные Минтрудом РФ рекомендации об условиях оплаты труда на выходной неделе. Он полагает, что поскольку рекомендации являются нормативным актом, то выглядят они весьма странно. В пример они приводит третий абзац первого пункта6 где сказано, что «…работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя».
На своих интернет-ресурсах экономист, в частности, отметил:
Гражданам, у которых зарплата сдельная, Никита Кричевский советует уже сейчас поинтересоваться, сколько они получат за выходную неделю?
Политолог Марат Баширов: «Справедливо будет, если объем зарплаты, которую работодатель выплатит своим сотрудникам будет вычтена из общей годовой суммы соцвзносов. Пока Минтруд просто нагружает работодателя, который и так не получит произведенный продукт или услугу, так и ещё и в стоимость будущих сделок вложит свои допрасходы. Но, особенно мне понравилось, что когда хочешь получить эти разъяснения, то видишь картинку выше. Отлично, министр Котяков».
Цитата из Telegram-канала «Политджойстик»
Алтайский общественник Константин Емешин, побывавший накануне на сессии Алтайского краевого законодательного собрания, поделился наблюдениями:
«Больше всего меня потрясло, что в зале были депутаты Государственной думы. Я одного спросил: «А что ты здесь делаешь?». Он опешил. Я пояснил: «Вчера президент обратился к народу и обозначил предложения, которые потребуют тысячи поправок в сотни законов, а вы на каникулах!». Но депутат мне искренне ответил: «Так ведь пока никто никаких законопроектов не вносил»… Вот так и работает бюрократическая вертикаль».
Цитата со страницы Константина Емешин в Facebook.
В Москве почти 100 человек с лёгкой формой коронавирусной инфекции лечатся самостоятельно на дому под присмотром врачей.
Об этом: Почти 100 пациентов с коронавирусом в Москве лечатся дома
Минтруд на самом деле не дал никаких ответов на условия оплаты труда на неожиданно объявленной нерабочей неделе, но с сохранением зарплаты. Непонятен механизм компенсации, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Читайте также: Минтруд нагружает работодателя: об оплате выходной недели
Вкладчики российских банков начали закрывать вклады и снимать со счетов наличные деньги. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной, сообщает 27 марта РБК со ссылкой на текст обращения.
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Об этом: Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
В России могут ограничить продажу алкогольных напитков из-за пандемии коронавируса. С таким предложением к правительству обратился член Общественной палаты, глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.
Читайте также: В России из-за коронавируса могут ограничить продажу алкоголя
В Подмосковье на базе Коломенской центральной районной больницы заработала третья государственная лаборатория для исследований на коронавирусную инфекцию.
Читайте подробнее: В Подмосковье открыта третья лаборатория для исследований на коронавирус
В России каждая пятая компания (20%) планирует урезать зарплаты сотрудникам из-за кризиса, вызванного коронавирусом. В каждой второй компании (50%) заявили, что, вероятно, снизит численность сотрудников примерно на 13%.
Подробности в материале: Российские компании намерены урезать зарплаты и сократить сотрудников
Стремление людей забрать деньги из банков вызвано не новым налогообложением вкладов выше 1 млн рублей, а общей ситуацией в стране. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 марта заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.
Читайте подробнее: В Госдуме нашли несколько объяснений отказу от вкладов в банках
Скупка валюты станет основным способом «инвестирования» для граждан, которые сейчас снимают средства со своих вкладов, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM декан Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭСанкт-ПетербургЕлена Рогова, комментируя обращение Ассоциации банков России.
Подробности в материале: Граждане приступили к скупке валюты: эксперт о массовом закрытии вкладов
Банковское лобби может выиграть на стремлении людей забрать вклады из банков и воспользоваться ситуацией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 марта заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.
Читайте также: За снятием вкладов увидели банковское лобби
На Ямале муниципальным властям рекомендуется в максимально короткие сроки вдвое снизить базу расчёта для ЕНВД с 15% до 7,5%. В общем расчёте это повлечёт двукратное снижение налога.
Читайте подробнее: На Ямале двукратно снизят базу расчёта по единому налогу на вменённый доход
По данным ВЦИОМ, абсолютное большинство жителей России (87%) не считает, что из-за коронавирса необходимо закупать продукты питания впрок.
Об этом: Почти 90% жителей РФ не считают необходимым закупаться продуктами
Доктор экономических наук Никита Кричевский: «Почасовики в вузах, независимо от их занятости, от оплаты своего труда почетно освобождаются. Нерабочие дни оформляются как отпуск за счёт работника».
О дисциплине, ответственности и безопасности на предстоящей выходной неделе напомнил мэр Белгорода Юрий Галдун. Градоначальник акцентировал внимание, что предстоящая неделя не каникулы. Это «одна из мер, которая позволит не допустить распространение коронавируса».
Подробности в материале: Мэр Белгорода напомнил, для чего ввели выходную неделю
В обществе наблюдается некоторая нервозность и социальная напряженность, однако бежать в банк и снимать вклады не надо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 марта заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Читайте подробнее: В Госдуме советуют читать условия договора по вкладу
Эта реакция жителей России не связана с обращением к населению в связи с ситуацией по коронавирусу президента Владимира Путина, оно лишь подстегнуло опасения граждан о том, что в этот кризис банки рухнут и разорятся, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Читайте также: В гражданах генетически сидит страх: банки рухнут и разорятся
Объявление выходных с субботы 28 марта по 5 апреля и принятие решение о дальнейшей работе граждан будет зависеть от сознательности, самоорганизации и сплоченности нации. Рост количества заболевших напрямую зависит от осознания гражданами сложившейся ситуации, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.
Об этом: Продление выходных из-за коронавируса зависит от сознательности нации
Вкладчики, забравшие деньги из банков, скорее всего, вложатся в недвижимость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 марта заявил глава люксембургского офиса консалтинговой группы «KRK Group» Никита Рябинин.
Читайте подробнее: Недвижимость и валюта: куда перетекут вклады
Логично, что если за неделю не удастся добиться решительного перелома в росте числа инфицированных, карантин придётся продлить. При этом московская экономика существенно легче перенесет такое продление, чем вся остальная страна, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Крибрум» Владислав Исаев.
Подробности в материале: Эксперт назвал условие для продления выходных по коронавирусу
Путин не может перестать работать, но он принимает меры защиты от коронавируса — Песков.
«Традиционно-обыкновенными» можно назвать большинство глав сибирских регионов — все строго в соответствии с рекомендациями правительства РФ и заявлениями президента Путина.
Конечно, у каждого сибирского губернатора из них были свои отличительные черты. Так, губернатор Томской области Сергей Жвачкин в очередной раз проявил красноречие и напомнил, что усилия по карантинным мерам сведутся к нулю, если «продолжим летать за границу на выставку кошек и собак». Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев освободил кузбасских школьников занятий до конца апреля, а не до двенадцатого числа, как в соседней Новосибирской области. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев распорядился закупить более миллиона медицинских масок, которые будут раздаваться бесплатно «социально незащищенным слоям населения».
В числе «неправильно понятных» находится в одиночестве губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Его указ о запрете на проведение «культурных, зрелищных и досуговых мероприятий» имеет настолько обтекаемые формулировки, что вообще непонятно, какие заведения могут работать. Причем в правительстве края, как пишут некоторые СМИ, так и не смогли пояснить формулировки Томенко. Цитата из обзора в канале «Сибиряк».
Штрафы за нарушения карантина по коронавирусу — действенная мера. Суммы в условиях экономического кризиса довольно серьезные, но вряд ли способные полностью предотвратить нарушения карантина, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Крибрум» Владислав Исаев.
Читайте подробнее: Штрафы серьёзные: граждане задумаются, нарушать ли карантин
Граждане, являясь потенциальными ее носителями, нарушая изоляцию, представляют большую опасность для окружающих. А наказание «рублем» — один из самых эффективных методов, особенно если наказание это ощутимое, а не 500 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник Единого центра защиты, юрист Артём Морозов.
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Экономисты начали ухудшать прогнозы по динамике ВВП России в 2020 году из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть. Экономике РФ не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%. Объявленная президентом Владимиром Путиным нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля только усилит спад экономики, предупреждают эксперты.
Российский ВВП по итогам года может сократиться на 2,5−2,8%, указывают в БКС Премьер. За длинные новогодние каникулы экономика России теряет около 180 млрд руб. в день.
«Но планируемые выходные вряд ли можно охарактеризовать как традиционные — в этот раз простой производств, в особенности обрабатывающих, не будет сглажен усилением потребительского спроса: походами в рестораны, кино, на различные развлекательные мероприятия, совершением крупных покупок», — пишет канал «Экономика».
С поправкой на это ежедневные потери экономики в первую неделю апреля могут составить порядка 270−320 млрд руб. в день, или около 1,3−1,6 трлн руб. за всю неделю, то есть порядка 1,3−1,5% ВВП в 2020 году.
Коронавирус представляет собой нешуточную угрозу для всего мира, включая и Россию. Тех, кто слишком несерьёзно относится к сложившейся в стране ситуации, угроза существенного штрафа вполне может заставить вести себя в рамках предписанных правил, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.
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В центре Перми с 30 марта по 3 апреля парковки будут бесплатными, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.
Система платных городских парковок предполагает, что парковочные места можно занимать бесплатно в выходные и праздничные дни. Напомним, президент Владимир Путин подписал Указ, согласно которому неделя (с 30 марта по 5 апреля) объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Как подчеркнули в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», владельцам абонементов не стоит волноваться, абонементы продлят на пять дней.
Читайте подробнее: В Перми все парковки в центре Перми в нерабочую неделю сделают бесплатными
Решение правительства РФ приостановить работу курортов и общепита обосновано. Там, где большое количество человек сосредоточено на ограниченной, возможность для вируса разгуляться вовсю, просто идеальная, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Об этом: Закрыть курорты и общепит: сюжет для фильма ужасов не нужен
Жители России назвали топ-5 продуктов питания в корзине для выживания во время пандемии обязательно должны входить: крупы (49%), консервы (31%), сахар (27%), макароны (25%) и мука (22%).
Подробности в материале: Топ-5 продуктов в корзине для выживания в эпидемию
Он также объявил о дополнительных ограничительных мерах, которые вводятся в регионе с 28 марта: будут работать только аптеки и продовольственные магазины.
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Продуктовые наборы на период дистанционного обучения выдадут ученикам муниципальных общеобразовательных учреждений в Волгограде. Нововведение коснётся детей, имеющих право на бесплатное питание в школах.
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Губернатор Новгородской области Андрей Никитин своим указом ввёл дополнительные меры, направленные на борьбу и нераспространение коронавирусной инфекции на территории региона.
Ранее рекомендованный 14-дневный карантин для граждан, вернувшихся из стран с тяжёлой эпидемической обстановкой, теперь станет обязательным к исполнению.
Обязательным становится и режим самоизоляции для граждан, входящих в группу риска: лиц, старше 65 лет, а также лиц, имеющих ряд хронических заболеваний, страдающих астмой, бронхоэктатической болезнью, нарушением лёгочного кровообращения, острые лейкозы, злокачественные новообразования, а также с наличием трансплантируемых органов и тканей.
Ограничительные меры ужесточаются во всех сферах. Временно приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий, общественного питания. Все объекты розничной торговли будут закрыты — за исключением аптек и магазинов, продающих продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости.
Читайте подробнее: В Новгородской области закрывают всё, кроме продуктовых магазинов и аптек
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал жёсткие меры тем предпринимателям, которые саботируют карантин.
Меры, о которых в обращении к жителям России 25 марта заявил президент РФ Владимир Путин, могут оказаться только первым шагом, подготовкой к более серьёзным мерам. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал депутат Орловского областного совета народных депутатов, лидер реготделения «Справедливой России» Руслан Перелыгин.
«Очень хотелось бы надеяться, что россияне услышат президента и будут оставаться дома. Это то, что действительно сегодня необходимо. Но суровая реальность такова, что многих людей нужда и страх потерять работу будет выгонять из дома. Могут ли предложенные в обращении меры существенно защитить работодателей от разорения в условиях многодневных оплачиваемых выходных? Все мы понимаем, что может потребоваться более длительный карантин, причем именно карантин, а не каникулы», — отметил Руслан Перелыгин.
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Лечебные учреждения Тверской области будут работать в штатном режиме в период выходной недели с 30 марта по 3 апреля. Круглосуточную экстренную и неотложную помощь будут оказывать скорая помощь и стационары, поликлиники будут работать по обычному расписанию.
Читайте подробнее: Медучреждения в Тверской области в выходную неделю будут работать штатно
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что в регионе оказалось «неожиданно много предприятий и организаций, которые отказываются исполнять указ президента РФ по нерабочей неделе».
По словам Ведерникова, «кроме попытки игнорировать, угрожают штрафными санкциями арендаторам со стороны торговых центров, вынуждают работников подписать отпуск за свой счёт».
Подробности в материале: Псковский губернатор пригрозил жёсткими мерами за саботаж карантина
Деятельность городских парков в Воронеже будет прекращена на период с 28 марта по 5 апреля.
«Все имеющиеся ворота и шлагбаумы будут закрыты, на входах размещены соответствующие объявления, в парках, где смонтированы сети уличного радиовещания будет транслироваться аналогичная информация. Персонал муниципальных предприятий «ЭкоЦентр» и «Зеленхоз» будет осуществлять дежурство в наиболее популярных парках, призывать горожан воздержаться от их посещения. Посещать места массового пребывания людей в этот период нельзя, это необходимо понять и принять. Лучше оставаться дома», — сообщили в пресс-службе мэрии.
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В Тюменской области адресную финансовую помощь в размере две тысячи рублей на время карантинных мероприятий по COVID-19 получат более 250 тысяч жителей региона.
Читайте подробнее: В Тюменской области «карантинных» выплаты получат более 250 человек
Работа магазинов розничной торговли непродовольственными товарами, а также предприятий общественного питания и стоматологических клиник будет приостановлена на территории Ивановской области на период с 28 марта по 5 апреля.
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В Тюменской области люди старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями, которые уходят на карантин по COVID-19, получили отсрочку по коммунальным платежам.
Подробности в материале: Тюменским пенсионерам в связи с карантином отсрочили оплату услуг ЖКХ
Севастополь пока не будут закрывать для посещения граждан, на текущий момент для этого нет оснований.
Читайте подробнее: Чиновники пообещали не закрывать Севастополь
Введение 15-процентного налога на инвестиционные капиталы — это глупость. Об этом 27 марта заявил экономист, профессор экономики МГИМО, председателя Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов в комментарии ИА REGNUM.
Он назвал инициативу «рассчитанной на полных идиотов».
«Извините, если бы я был инвестором, я бы эти инвестиционные доходы просто бы инвестировал в основной капитал. И вывез основной капитал, а он, как вы понимаете, у нас не облагается налогом», — считает экономист.
Подробности в материале: «Расчёт на идиотов»: назван простой способ обхода «офшорного налога»
То, что человек работает из дома, не значит, что можно встать в 10 утра и, лёжа в кровати с ноутбуком на животе, изучать какие-то рабочие материалы, считает нейропсихолог Ирина Хвингия. «Рабочее время и рабочее место должны быть! Так же как и время перерывов на обед, кофе и так далее», — подчеркнула она.
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В пресс-центре администрации Великого Новгорода сообщили, что в областном центре закроют и все муниципальные бани: ни одна из четырёх бань не будет работать с 28 марта по 5 апреля — на период объявленной президентом Владимиром Путиным нерабочей недели.
У пяти жителей Белгородской области подозревают коронавирусную инфекцию. Об этом в видеообращении к жителям сообщил губернатор Евгений Савченко 27 марта.
«За ними установлено наблюдение работниками медучреждений. Ещё 2180 граждан находятся на карантинном режиме, большинство из них прибыли из-за рубежа», — отметил Савченко.
Читайте подробнее: В Белгородской области у пяти человек подозревают коронавирус — Савченко
В Пскове полиция уже сегодня вышла в рейды по кальянным: курить кальяны в городе запрещено с 26 марта. Штрафы юридическим лицам — до миллиона рублей.
В редакцию ИА REGNUM обратились родители школьников. Они рассказали, что им объявили о продолжении электронного обучения с 30.03 по 05.04, правда, в облегченном режиме. Никакой нерабочей недели.
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В Салехарде во время карантинных каникул с 28 марта по 5 апреля закрываются тёплые остановки, рынки и предприятия общепита. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
В общественных банях закроют парилки — будут открыты лишь помывочные. При этом время пребывания в них сократится, стоимость услуги будет снижена.
Организации общественного питания могут работать лишь дистанционно, торгуя едой с доставкой.
Ранее в столице Ямала были отменены массовые мероприятия, приняты дополнительные меры по дезинфекции в муниципальных учреждениях и в общественном транспорте.
Об этом: В Салехарде закрывают рынки, парилки и тёплые остановки
В Курганской области у 56 предприятий не будет карантинных каникул, определённых президентом России Владимиром Путиным с с 30 марта по 3 апреля 2020 года в связи с профилактикой распространения COVID-19. Их перечень опубликован на официальном сайте правительства региона,
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