Президент РФ Владимир Путин 25−26 марта планировал провести на Северо-Западе России и в День работника культуры 25 марта провести в Санкт-Петербурге заседание совета при президенте по культуре и искусству. Но коронавирус внёс коррективы в рабочий график главы государства: Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Темой обращения стала ситуация с распространением коронавируса COVID-19. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин. Иван Шилов ИА REGNUM

07:11 25.03.2020 Указ о присуждении президентских премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2019 года уже подписан главой государства. Лауреатом премии стала директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина. Таким образом отмечен её вклад в развитие детского и юношеского чтения и популяризацию детской литературы. Об этом: Путин подписал указ о премиях в области детской литературы

07:13 25.03.2020 Писатель Камиль Зиганшин удостоен премии за вклад в развитие гуманистических традиций отечественной детской литературы.

07:23 25.03.2020 Также Владимир Путин подписал Указ о присуждении премий молодым деятелям культуры за 2019 год. Читайте также: Путин подписал указ о премиях для молодых деятелей культуры

07:29 25.03.2020 Лауреатом премии стал пианист Олег Аккуратов —отмечен его вклад в развитие отечественного музыкального искусства и просветительскую деятельность.

07:30 25.03.2020 Артистка балета Ольга Смирнова удостоена почётного звания за вклад в развитие отечественной хореографии.

07:41 25.03.2020 Премии также удостоен директор государственного центра народного творчества в Белгороде Максим Шапошников. Отмечена реализация им культурно-просветительского проекта «Всероссийская школа клубной инноватики».

07:56 25.03.2020 Камиль Зиганшин. vk.com/id178371748

08:31 25.03.2020 Заседание совета при президенте по культуре и искусству состоится 25 марта в Константиновском дворце.

09:15 25.03.2020 В Оренбуржье решили не отменять традиционную культурно-просветительскую акцию «Неделя культуры в Оренбургской области». Но пройдет она в новом формате. Об этом: В Оренбуржье решили не отменять Неделю культуры из-за коронавируса

09:53 25.03.2020 Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса учреждения культуры в регионах России закрылись для публики из-за отмены массовых мероприятий. Музеи, театры, выставочные залы массово переходят в онлайн-режим.

10:07 25.03.2020 Заседание при президенте по культуре и искусству состоится в Санкт-Петербурге в рамках рабочей поездки Владимира Путина в Северо-Западный федеральный округ РФ. Об этом: Путин совершит рабочую поездку в Северо-Западный ФО

10:39 25.03.2020 Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 марта заявлял, что никаких массовых мероприятий с участием главы государства никто проводить не будет. Читайте об этом: Песков: массовых мероприятий с участием Путина не планируется

11:15 25.03.2020 Дмитрий Песков. Фото: Дарья Антонова ИА REGNUM

12:32 25.03.2020 Владимир Путин не поедет сегодня в Санкт-Петербург, сообщает телеграм-канал «Вы слушали маяк» со ссылкой на пресс-службу президента.

12:38 25.03.2020 Официального сообщения пресс-службы главы государства об изменениях в рабочем графике президента пока нет.

12:41 25.03.2020 Заседание совета при президенте по культуре и искусству с участием Владимира Путина, которое должно было пройти в сегодня, 25 марта, в Санкт-Петербурге, перенесено на другую дату. Об этом сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на советника президента Толстого.

12:52 25.03.2020 «Заседание совета перенесено на другую дату, пока неизвестно, на какую именно, дополнительная информация появится позже. Сегодня он не состоится. Я не уполномочен говорить о причинах переноса», — цитирует Владимира Толстого РИА Новости.

13:02 25.03.2020 «Сейчас президент заканчивает работу над текстом обращения»: Путин отменил мероприятия в Санкт-Петербурге и сегодня обратится к гражданам России по поводу коронавируса, сообщает телеграм-канал «Пул N3».

13:14 25.03.2020 Президент России Владимир Путин выступит с обращением к гражданам страны. Об этом 25 марта сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Отмечается, что выступление состоится в ближайшие часы. Темой обращения станет ситуация с распространением коронавируса COVID-19. Ранее состоялось заседание Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусом под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом: Путин выступит с обращением к гражданам РФ в связи с коронавирусом

13:24 25.03.2020 Ориентировочное время телеобращения Путина к нации — 15:00.

13:25 25.03.2020 Ориентировочное время выступления президента РФ Владимира Путина с телеобращением в связи с ситуацией с пандемией коронавируса — 15:00 мск 25 марта. Читайте также: Путин готовит срочное обращение к нации

14:45 25.03.2020 Напомним, 24 марта президент РФ провёл совещание по ситуации с коронавирусом. https://twitter.com/KremlinRussia/status/1242425346890313728

14:55 25.03.2020 Депутаты Петербурга призывают федеральные власти перенести дату голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля на более поздний срок в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом: Оппозиционеры Петербурга призвали отложить голосование по Конституции

15:13 25.03.2020 Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко сделала прогноз на обращение президента РФ Владимира Путина к гражданам РФ. «Я думаю, что сегодня в обращении к гражданам Владимир Владимирович озвучит те меры государственной поддержки — он сам над ними работает, правительство, я уже говорила, активно работает, — которые будут предложены нашему бизнесу для поддержки экономики», — сказала Матвиенко на пленарном заседании в среду.

16:08 25.03.2020 Издание «Подъём» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает, что обращение Владимира Путина к народу начнётся в течение часа.

16:22 25.03.2020 Президент РФ Владимир Путин: то, что мы можем — работать на опережение, и главный приоритет тут — жизнь наших граждан.

16:22 25.03.2020 Обращение президента: под ударом вся мировая экономика.

16:22 25.03.2020 Президент РФ Владимир Путин — к медикам: вы сейчас на переднем крае борьбы.

16:24 25.03.2020 Президент РФ Владимир Путин: я буду просить вас прийти и высказать своё отношение по Конституции. Однако, как говорил ранее, абсолютным приоритетом является жизнь и здоровье.

16:24 25.03.2020 Президент РФ Владимир Путин: считаю, что голосование по Конституции нужно перенести на более позднюю дату.

16:24 25.03.2020 Президент РФ Владимир Путин: объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы.

16:25 25.03.2020 Президент России Владимир Путин заявил, что голосование по правкам к Конституции необходимо перенести на более позднюю дату. Об этом: Путин: голосование по конституции надо перенести на более позднюю дату

16:25 25.03.2020 Президент РФ Владимир Путин: длинные выходные предусмотрены для того, чтобы снизить распространение болезни. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось». Это может коснуться каждого.

16:26 25.03.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что по объективным причинам полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции невозможно. Читайте также: Путин: Полностью заблокировать проникновение коронавируса в РФ невозможно

16:26 25.03.2020 Президент РФ Владимир Путин: все рекомендации необходимо соблюдать. Нужно поберечь себя и своих близких, проявить ответственность. Самое безопасное сейчас — побыть дома.

16:27 25.03.2020 До сих пор России удаётся сдерживать распространение эпидемии коронавируса на своей территории. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин. «Благодаря заранее принятым мерам, нам в целом пока удаётся сдерживать широкое и стремительное распространение болезни. Но мы с вами должны понимать, что Россия не может (полностью) отгородиться от угрозы. Рядом с нашими границами находятся государства, серьёзно поражённые эпидемией. И полностью заблокировать её проникновение в нашу страну объективно невозможно», — заявил Путин. «Но то, что мы уже можем и уже делаем, так это работать профессионально, организованно и на опережение. И главный приоритет здесь — жизнь и здоровье наших граждан», — подчеркнул он. Подробности в материале: Полностью заблокировать проникновение эпидемии в Россию невозможно — Путин

16:27 25.03.2020 Президент РФ Владимир Путин: будут реализованы следующие меры. Все социальные пособия и льготы в течение шести ближайших месяцев должны продлеваться автоматически, без предоставления справок. Также выплаты к 75-летию Победы должны быть осуществлены раньше майских праздников.

16:28 25.03.2020 Президент РФ Владимир Путин: что касается выплат на детей от трёх до семи лет, то поручаю правительству форсировать все организационные мероприятия.

16:29 25.03.2020 Президент РФ Владимир Путин: нужно поддержать тех, кто оказался на больничном или потерял работу. Предлагаю установить норму выплаты по больничному, исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц. Это должно действовать до конца 2020 года.

16:30 25.03.2020 Неделя с 30 марта будет в России нерабочей, заявил 25 марта президент РФ Владимир Путин в своём обращении к согражданам. Президент объявил следующую неделю нерабочей в рамках противодействия распространению коронавируса. При этом заработная плата будет сохранена. Подробности в материале: Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта

16:30 25.03.2020 Президент РФ Владимир Путин: ещё одна зона риска — кредиты граждан. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. Если человек попал в сложную ситуацию, у него должно быть право временно приостановить выплату долга — разумеется, без штрафных санкций.

16:32 25.03.2020 Президент РФ Владимир Путин: малый, средний бизнес, микропредприятия сталкиваются с трудностями и сокращением выручки. Нужно помочь им. Наша важнейшая задача — обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить всплеска безработицы. Предлагаю для отраслей, которые наиболее затронуты ситуацией, обеспечить мерами поддержки.

16:33 25.03.2020 Абсолютным приоритетом для государства является здоровье людей, и потому в зависимости от эпидемиологической ситуации будет принято решение о голосовании по поправкам к Конституции. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин. «Возникает вопрос и об организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию с предварительно определённой датой 22 апреля. Вы знаете, как серьёзно, насколько серьёзно я к этому отношусь. И, конечно, буду просить вас прийти и высказать своё мнение по этому вопросу — принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества», — заявил Путин. «Однако, как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому я считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране. И только опираясь на профессиональные мнения, рекомендации врачей, специалистов примем решение о новом дне голосования», — подчеркнул он. Об этом: Путин объявил о переносе дня голосования по поправкам к Конституции

16:34 25.03.2020 Президент РФ Владимир Путин: сейчас мы обязаны сделать всё, чтобы поддержать доходы граждан, прежде всего, занятых на малых и средних предприятиях. Предлагаю снизить для них страховые взносы.

16:35 25.03.2020 Дата голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ будет перенесена на неопределённое время, сообщил 25 марта президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам странам. Путин пояснил, что такое решение принято из-за непредсказуемой ситуации с распространением коронавируса. Читайте также: Путин объявил о переносе дня голосования по поправкам к Конституции

16:36 25.03.2020 Президент РФ Владимир Путин: все выплаты доходов в виде процентов и дивидентов, уходящие в офшоры, должны облагаться адекватным налогом. Сейчас в результате разного рода схем облагаются ставкой в 2%, тогда как граждане платят подоходный налог в 13%. Предлагаю предусмотреть ставку для дивидентов, уходящих в офшоры, в 15%. Если же иностранные партнёры не примут этих соглашений, то Россия выйдет из соглашений в одностороннем порядке.

16:36 25.03.2020 Неделя с 28 марта по 5 апреля будет нерабочей. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин. «Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля», — заявил Путин. «Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчёты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжают свою работу», — уточнил он. Подробности в материале: Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей

16:37 25.03.2020 Внимательно отнестись к рекомендациям по защите от распространения коронавируса и «не надеяться на авось» попросил жителей России президент РФ Владимир Путин в своём обращении 25 марта. Президент, обращаясь к согражданам, призвал «побыть дома». Читайте также: Путин попросил сограждан «побыть дома» из-за коронавируса

16:38 25.03.2020 Президент РФ Владимир Путин: все меры, которые принимаются и будут приняты, сработают, если мы проявим сплочённость, понимание ситуации, если общество и государство будут действовать вместе. Нам нужно помнить о личной ответственности за близких, тех, кто живёт рядом. По большому счёту, в такой солидарности заключается сила общества, эффективность ответа на вызов, с которым мы сталкиваемся.

16:40 25.03.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил расширить кредитные каникулы для граждан в связи с пандемией коронавируса. Читайте также: Путин предложил расширить практику кредитных каникул из-за коронавируса

16:41 25.03.2020 Социальные льготы и пособия, полагающиеся в течение шести ближайших месяцев, будут продлеваться автоматически без уточнения статуса граждан в инстанциях. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин. «Здесь нам нужны дополнительные шаги, прежде всего для того, чтобы обеспечить социальную защиту граждан, сохранение их доходов и рабочих мест, а также поддержку малого и среднего бизнеса, в котором заняты миллионы людей», — заявил Путин. «В этой связи будут реализованы следующие первоочередные меры: все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам в течение ближайшие шести месяцев, должны продлеваться автоматически. Без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям», — подчеркнул он. Например, если семья имеет право на льготы по ЖКХ, ей не нужно будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать такую поддержку, указал президент. «Также обращаю внимание, что выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла — 75 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно, — должны быть осуществлены до майских праздников, раньше обычного. Уже в апреле», — добавил он. Подробности в материале: Путин уточнил порядок выплат по социальной помощи на фоне кризиса

16:45 25.03.2020 На фоне кризиса особую поддержку получат семьи с детьми. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин. «Надо поддержать семьи с детьми. Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тыс. рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно», — заявил Путин. Такая поддержка особенно важна для семей, где дети сейчас не посещают ясли или детские сады, для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребёнком, отметил он. «Что касается нашей новой меры поддержки, а именно выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно, то поручаю правительству форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали получать эти выплаты не в июле, как планировалось, а на месяц раньше, уже в июне», — указал Путин. Он также просил губернаторов ускорить передачу необходимой информации из региональных загсов в налоговые службы. «Это принципиально важно, чтобы начать выплаты. Обратите на это внимание», — добавил президент. Об этом: Путин распорядился ускорить внедрение новых поддержки семей с детьми

16:48 25.03.2020 Мировая экономика оказалась под ударом из-за пандемии, заявил 25 марта президент РФ Владимир Путин в своём обращении к согражданам. [[[quote-0]]]

Читайте подробнее: Путин: мировая экономика оказалась под ударом