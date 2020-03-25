Нижневартовск, Югра, 25 марта, 2020, 07:02 — ИА Регнум. В Нижневартовске зоозащитники из фонда «Право на жизнь» нашли на базе фирмы-подрядчика по отлову безнадзорных животных ООО «Универсалремонт» 18 мёртвых щенков. Об этом активисты сообщили в своём паблике в социальной сети.

Vk.com/pravo_na_gizn Частичный скриншот поста общественников

В вольерах зоозащитники обнаружили раненых собак, которые после стерилизации лежали без подстилок, в грязи и фекалиях, а в крематоре — мусорные пакеты, в которых находилось 19 щенков. Одного удалось спасти.

«Общественники слышали за дверями крематора визги щенят, и возле двери в крематор шёл зловонный трупный запах. Была также найдена собака после операции-стерилизации, сделанной в отлове по муниципальному контракту — с разошедшимися швами», — сообщают общественники.

Отметим, что кошмарная картина живодёрства, которую описали зоозащитники, на словах переносится легче, чем видео и фото, ими сделанные.

«Такое ощущение, что ветеринар, работающий в отлове, психически больной человек, удовлетворяющий свои больные садистские наклонности», — так звучит самый спокойный комментарий к фото и видеоматериалам.

Общественники написали заявления в полицию и Ветеринарный надзор ХМАО. К проверке подключились сотрудники городского департамента ЖКХ Нижневартовска.