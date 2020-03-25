Челябинск, 25 марта, 2020, 06:10 — ИА Регнум. Телебашня в Челябинске засияла цветами флага Италии. Акция прошла вечером 24 марта.

Ирина Юрина ИА REGNUM Телебашня в Челябинске окрасилась в цвета итальянского флага

По данным мэрии, она состоялась в знак солидарности с итальянским народом в борьбе с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, Италия является лидером на европейском континенте по числу заражённых коронавирусом. Также в ней зафиксировано рекордное число смертей.