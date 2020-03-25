Посёлок Баляга, Забайкальский край, 25 марта, 2020, 05:59 — ИА Регнум. После вхождения в состав Дальневосточного федерального округа и смены руководства Забайкалье начало избавляться от долгостроев — социальных объектов. Одним из таких примеров является школа — интернат на 400 мест в селе Баляга (Петровск-Забайкальский район). Как поясняет губернаторская пресс-служба, ещё в 2006 году для этого объекта были подготовлены соответствующие документы, в 2007 году приступили к возведению. Но в связи с отсутствием финансирования строительный процесс то прекращали, то возобновляли. Последние работы на стройке велись более пяти лет назад, тогда очередной подрядчик установил новый фундамент и построил цокольный и первый этажи.

Правительство Забайкальского края Строительство школы в селе Баляга

Правительство Забайкальского края В селе Баляга по поручению Александра Осипова продолжается строительство школы

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе недавней рабочей поездки в Петровск-Забайкальский район, убедился в том, что школа строится: сейчас на объекте ведутся работы по устройству стен по нескольким блокам сооружения.

Напомним, о том, что оба ветхих здания школы в селе Баляга Петровск-Забайкальского района Забайкалья вскорости перестанут будут востребованными по причине строительства нового здания данного учебного заведения, сообщалось осенью 2019 года. Строительный контракт был заключён в рамках реализации планов социального развития Центров экономического роста.

Правительство Забайкальского края Строительная площадка в селе Баляга

Пока дети вынуждены обучаться в двух зданиях 1956 и 1961 годов постройки. Достроить школу предстоит к 2021 году.

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