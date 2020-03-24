Нижний Новгород, 24 марта, 2020, 22:16 — ИА Регнум. В селе Березники Гагинского района образовался карстовый провал. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Пресс-служба МЧС по Нижегородской области Карстовый провал

На месте происшествия спасатели установили, что диаметр провала составляет 15 метров, глубина — около 10 метров, общая площадь воронки — 176 кв. метров.

Причём провал образовался между домами — до одного из домом 70 метров, расстояние до другого дома составляет около 90 метров. Пострадавших и погибших нет.

В настоящее время провал огорожен по периметру, выставлено круглосуточное дежурство полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года недалеко от села Неледино Шатковского района образовался огромный карстовый провал. Диаметр воронки составлял более 30 метров, глубина — около 50 метров.

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