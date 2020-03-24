Варшава, 24 марта, 2020, 20:03 — ИА Регнум. Посольство Республики Польша в России сделало заявление по поводу информации, появившейся в российской прессе, об отказе дать согласие на осуществление полета военных самолетов ВКС России через польское воздушное пространство в Италию. Коммуникат имеется в распоряжении ИА REGNUM. В нём говорится следующее (публикуем в полученном виде):

Ольга Шклярова ИА REGNUM

«Посольство РП в Москве однозначно отвергает информации, появляющиеся в российских СМИ и комментариях российских политиков о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство.

Российская сторона не обращалась к польской стороне с просьбой получить согласие на осуществление полета российских военных самолетов над территорией Польши. Поэтому все информации, появляющиеся в российских СМИ о том, что якобы польские власти пытались препятствовать доставке российской гуманитарной помощи в Италию надо считать дезинформационными действиями.

Посольство РП в Москве критически относится к такого рода публикациям и призывает более внимательно проверять источники информации на тему борьбы с коронавирусом в Европе».