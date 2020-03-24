Мурманск, 24 марта, 2020, 19:27 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и французский консул Уго де Шаваньяк посетили обсерватор, где находятся юные шахматисты из Франции, попавшие на карантин после приезда в Мурманск на турнир.

Https://vk.com/chibis.andrey Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и французский консул Уго де Шаваньяк беседуют с юным пациентом обсерватора

Напомним, у оного из участников шахматного турнира был обнаружен новый коронавирус, его госпитализировали. Остальных участников соревнований для перестраховки поместили в обсерватор.

«Лично убедился, что люди в обсервации находятся в хороших условиях. Палаты чистые, оборудованы всем необходимым, есть запас средств защиты и дезинфекции, медикаменты. Пациенты чувствуют себя хорошо. Все их просьбы слышат и исполняют. Даже тренажер в коридор поставили», — написал Андрей Чибис в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, шахматистов отправили в обсерватор после того, как у одного из участников турнира, ирландца, был обнаружен коронавирус.