Тюмень, 24 марта, 2020, 19:03 — ИА Регнум. В Тюмени 24 марта сгорел большой ангар на улице Камчатской. Пострадавших и погибших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области Ликвидация пожара на ул. Камчатской в Тюмени

Пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области

Информация о возгорании поступила в дежурную часть в 15:42 по местному времени (13:42 мск). На момент прибытия пожарных огонь бушевал на площади 600 кв. м.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области

На тушении пожара работало семь звеньев газодымозащитной службы. Открытое горение ликвидировано в 18:42 по местному времени. Огнём уничтожена площадь 950 кв.м.

Всего на тушении пожара работало 65 пожарных и 25 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.